【禁蒙面法】林鄭譴責示威者暴力已沒底線　無法無天　

行政會議上周五（4日）召開緊急會議，拍板通過引用《緊急情况規例條例》（緊急法）為《禁止蒙面規例》（禁蒙面法）立法，但數日來仍然衝突不絕，今日（8日）召開例行會議，行政長官林鄭月娥在會議前見記者。 林鄭月娥先指出，過去的長周末，又見到各區出現嚴重和廣泛的暴力破壞，指示威者的行動有針對性，大肆壞目標商店，造成恐慌，鐵路系統亦全線癱瘓。林鄭譴責示威者暴力已沒底線，無法無天，特區政府決心制止。

林鄭譴責示威者暴力已沒底線，無法無天。(高仲明攝)

【10:19】《金融時報》記者問林鄭月娥上周往北京出席國慶活動，有否與國家主席習近平會面或談話。林鄭月娥表示，她率領代表團往北京出席國慶活動，今年代表團在她要求下人數特別多。林鄭指她在北京停留的時間不足20小時，「我可以明確地告訴你，我沒有與任何中央官員會談過。當然，看表演時會有一些官員路過，期間我們有打招呼，但絕對沒有商討交流過。」

被問到現時香港局勢是否需要中央政府協助，她表示相信特區政府此刻依然能夠自行處理香港的事務，例如以法律，對話及施政等方法令香港恢復秩序。

【10:16】記者問到《禁蒙面法》的效果，以及會在何時推出新法例，林鄭指，仍要等一段時間才看到真正見效果，她又形容《禁蒙面法》是一個很困難的決定，考慮過現時的暴力情況，她聲稱《禁蒙面法》「受到社會廣泛支持和認同，因為香港人包括很多機構都覺得『香港已經亂夠了，已經4個月了』，所以我們必須要採取一些更堅定的行動去處理這次前所未見的惡劣情況」。

對於彭定康評論《禁蒙面法》，林鄭指，希望外國政客看清楚今次反修例事件的本質，「我相信沒有外國的政府看到香港的現況，會覺得我們還是和平的示威，還是自由的發表意見」。

她又指，《禁蒙面法》在很多歐美的國家都實施，包括英國，香港的《禁蒙面法》本身亦符合國際標準，她希望無論甚麼人，尤其是外國人要評論香港現況亦要有同理心，「香港發生的事情要是在他本身國家發生，他會採取甚麼行動，不能惡意批評香港，或者為現在在香港採取一些暴力示威的人撐腰，說這個是和平、表達自由的事，這個我覺得是不負責任的評論」。

【10:12】她被問到會否在立法會內宣讀施政報告，或是僅電視錄影，林鄭指施政報告仍在最後籌備中，希望立法會能順利恢復工作，如果一切順利她希望能在立法會議事廳宣讀施政報告。

↓↓↓ 10月7日十八區部份抗議活動情況 ↓↓↓

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【10:10】 有記者提及保安局局長李家超曾表示實施《禁蒙面法》，記者的採訪工作仍可以受保障，但週日有警員在執法時強行拉開記者面罩。

林鄭月娥表示，《禁蒙面法》是一個新生事物，在執法或一些有合理辨解需要戴上口罩的人士，如果能取得平衡使之又符合《禁蒙面法》的目的，又令保障這些人士，她會在內部繼續研究如何做好平衡。

她又稱，希望大家明白凡是新法例或政策都要一段時間才可以看出成效，但不能因為在這幾天看不到成效就指法例沒有必要性。

林鄭月娥重申，《禁蒙面法》的目的是協助警力有利執法，更重要是有阻嚇作用，不希望有更多人因為戴上面罩、認為識別不到身份，便可以做違法行為。她又提到被捕人士中未成年人士近4成，有1成是15歲以下，《禁蒙面法》可以幫助校方、家長和學生認識到，他們不應參與非法活動。

至於《禁蒙面法》的結果是否有效，林鄭月娥指社會情況每日變化，有時暴力升級，有時相對平靜，政府需要審時度世，為香港社會做應做的事，「目前我們無任何計劃再次啓動緊急法來做其他新的規例。」她重申，令次用緊急法實施《禁蒙面法》是艱難的決定，又指目是社會要做的，是共同壓止暴力，「如果還有不少市民為暴力行為撐腰，只會令事件更難處理下去。」

【10:08】 林鄭表示，在多區示威活動下，很多商場被逼提早關門甚至全日關閉。她呼籲業主及地產商抱著同舟共濟、共渡時艱精神，支援受打擊的商舖。

【10:05】 林鄭指，香港出現廣泛暴徒暴力行為，而且行為帶針對性，包括全線癱瘓鐵路，又大肆破壞目標商店，「若某一系列商店說了一些話令暴徒不滿，他們會肆意攻擊一系列、企下商店，這種散播恐怖意識，令香港難以恢復平靜」。

她重申不可行使私刑，又指有人在公路設路障截查車輛，看身份文件，令香港進入非常危險的境界，她形容暴力行為已去到「無底線、無法無天，特區政府會以最大決心來制止這些暴力行為」。

政府刊憲立法會在10月16日展開新一年度會期，林鄭指將會是本屆立法會最後一年度開會，若不能處理很多立法工作，將要在下一屆重申開始，她希望立法會順利復會，處理大量積壓的立法工作。

區議會提名期已展開，林鄭表示，會盡最大能力辦一場公平公正的選舉，但現時選舉氣氛相當複雜，亦出現針對性事件，政府會監視情況，但她現時希望選舉能順利舉行，因為區議會和立法會都是香港政制重要組成部分，亦擔當重要法定功能，為市民服務。