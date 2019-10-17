【區議會選舉2019】獨立名義還是轉組織？ 參選人政治聯繫逐個睇

區議會選舉提名期於今日（17）日結束，截至昨日（16日）已有1,042人獲提名報名參選，選舉事務處表示最終收到1,104人報名。《香港01》翻查候選人資料，發現多名建制派議員沒有申報所屬政黨，或其政治聯繫與以往不同。 有候選人表示「可能漏報資料」，及後已作更正；也有多人因不同原因退黨或轉黨參選。

工聯會何毅淦未有申報政治聯繫，解釋可能因為報名時漏報資料所致。（資料圖片）

或因報名時漏報 何毅淦：會補交資料

《香港01》記者上周翻查資料，發現競逐連任杏花邨區議員的工聯會何毅淦，未有申報政治聯繫。何表示，這可能因為報名時漏報資料所致，他並無退黨，他會向當局補交資料。記者今日（17日）再翻查資料，看見他已申報政治聯繫。

杏花邨的參選人還有報稱獨立無黨派的黃宜。

梁婉婷（左）亦稱已補回政治聯繫。（資料圖片）

同樣情況的還包括競逐連任九龍城區啟德北區議員的經民聯梁婉婷，她在《香港01》查詢後亦補回資料，同區對手包括曾俊達及黃梓俊。

張景勛報稱獨立 與反修例無關

出選九龍城區啟德中及南的張景勛報稱為獨立。張回應指，他已於今年3月12日退出自由黨青年團，以專注於地區工作。他補充，以獨立名義出選及近月反修例運動無關，亦不擔心會影響其地區工作。

啟德中及南的參選人還有公民黨梁咏欣。

藍偉良（中）今屆申報新界社團聯會及公屋聯會成員，他稱已退出民建聯。（資料圖片）

藍偉良：退出民建聯因想減工作負擔

尋求連任北區清河議員的藍偉良，今屆申報新界社團聯會及公屋聯會成員，他在2015年區選中則申報為民建聯成員。藍偉良回應，他近年感覺到公屋聯會的工作增加，難以兼顧黨務，因此於2016年初退出民建聯，減輕工作負擔。

清河的參選人還有袁浩倫及鄭仕蘭，二人均無政治聯繫。

另一名疑似轉黨的則是沙田區翠田選區候選人林玉華，她是公屋聯會執行委員，但今次參選卻以獨立候選人名義參選，挑戰該區現任區議員許銳宇。《香港01》曾聯絡林玉華，對方以工作繁忙為由拒絕回應。