【區議會選舉】協調下一度「讓路」獲街坊挽留　大學任嘉兒再出發

「我是住在附近的街坊，你是不是打算服務這一區？」當時仍未報名參選來屆區議會選舉的任嘉兒，和街坊遊走在港島半山區的列提頓道一帶視察社區問題期間，一名行經的男子突然趨前，如此問道。她肯定答罷，男街坊始從竉物在街上便溺的異味、路邊有建築廢料堆積的情況說起，向她講解附近一帶有待解決的問題，臨走前亦不忘為她打氣，留下一句「加油」：「要拉票的話，找我幫忙！」 「街坊覺得你有機會幫到忙，才會花時間和你聊天，說出他們的意見。不認同你的話，我相信他們不會跟你說這些。」後來說起這件在街上遇上的小事，任嘉兒如此道。每一場社會運動對社會中某些人來說，都有如一場覺醒，五年前的雨傘運動如是，反對《逃犯條例》修訂而引發的社會運動亦然。一如五年前，這場反修例運動展開後，政治素人紛紛落區，希望將多元的聲音帶入議會、填補白區，讓選民真正有選擇，任嘉兒便是其中一人。 放棄護士正職，自7月起走進中西區大學社區的她，雖然在民主派協調機制下一度抽身，但在街坊挽留下，任嘉兒再次投入社區工作，更報名參選接下來的區議會：「哪裏需要我，我就到那去。」

街坊主動上前向任嘉兒反映社區中的問題，她坦言對此感到高興：「街坊覺得你有機會幫到忙，才會花時間和你聊天。」(李穎霖攝)

和大部分的素人一樣，對街坊來說，27歲的任嘉兒是社區中的新面孔，但這大學社區對她來說，卻是熟悉得很。畢業於區內的香港大學，在學期間，她曾在學生會擔當內務副主席一職。「如學校的WIFI連不了線、學生會大樓內的商舖事宜，都是我需要處理的。」說罷，她又笑着道：「和現在社區中發生的小事有點相似。」學習處理校園內的小事之餘，她亦發現世界之大，社會中尚有不少事需要關注。在學期間，雨傘運動爆發，亦令她漸漸摸索到自己在校外的崗位。

「罷課時，見到警察原來會施放胡椒噴霧，當時作為學生，那是我從沒想過會發生的事。」事出突然，在基本上只有學生聚集的場合，任嘉兒說根本無人知道該如何處理受傷人士。在外援、物資都欠奉的情況下，身為護理系學生的她才發現，原來在學校學習的急救知識，在那場面派得上用場。在那場不少大專院校學生會成員，都以學生領袖身份參與的社會運動中，任嘉兒選擇急救員的崗位：「當時我見到很多位置都有人了，所以我就去擔當一個新的角色。」

2016年罷課和佔領公民廣場事件，為雨傘運動揭開了序幕，任嘉兒當時發現在校學到的急救知識於運動中派得上用場，便擔當起急救員的角色。(Getty Images)

畢業過後，任嘉兒並沒有投身政界，但在各個示威活動中，她仍以急救員身份參與，為受傷人士治理，她說作為一個護士，自己總感到「有種責任」。「哪個地方需要我，我就去那裏。」她總把這句說話掛在嘴邊，問起7月時為何毅然辭職、投身地區工作，她也是以這句說話開展近月的經歷。

「很多街坊說社區中有很多問題，多年來都未得到改善。很多人都表示想要一些新面孔、新轉變，找一個較熟識大學的人。」雖然家住將軍澳，但任嘉兒說求學時期，自己有一半時間都在大學一帶生活，覺得和這社區有淵源，在朋友的邀請下，決定踏出這一步：「在現今的社會現況，我覺得大學這個社區需要我。」然而，後來漸漸出現民主派人士「撞區」的情況，在協調機制下，任嘉兒9月時一度決定退選，「讓路」予區內另一素人出戰區議會。

發現大學區的街坊渴求改變，任嘉兒7月時毅然去護士工作，投身地區工作，她總是說：「哪個地方需要我，我就去那裏。」 (李穎霖攝)

「功成不必有我，誰做到這角色，就由他去做。」問起當時的決定，她以這樣簡單的一句解釋着當時的想法。去屆區議會選舉，傘兵劉偉德以不足400票之差，敗於連任至今已25年的區議員陳捷貴。兩者得票相距不大，若多於一位民主派人士出選，任嘉兒認為此舉定必會分薄票源，亦是她不願見的情況，故對方堅持出選，她亦只能讓步：「辭職做社區工作，說白一點，就是想踢走建制，如果最後只差100票輸掉，我如何對得住街坊？」

然而，在協調下「勝出」的地區人士背景受到街坊質疑，不少人紛紛要求任嘉兒「撤回」退出的決定，訊息、來電之多令她的電話一天要充電3、4次，她亦坦言意外。「有街坊私下找我，想為之前趕着回家、未接下我的傳單說聲不好意思，覺得當時應該收下傳單，再向我說聲加油。」挽留聲下，她重啟地區工作，惟一度決定退出，未來若再有人希望協調，她會再抽身嗎？縱然自己亦未能解答街坊對區內另一位政治素人的質疑，但這次，她答得堅定：「如對方不是民主派，我不會和她協調。」

在協調下一度決定「讓路」，但在街坊的挽留、對區內另一位政治素人的質疑未除的情況下，她再度投入地區工作，亦多了一份堅定：「如對方不是民主派，我不會和她協調。」(李穎霖攝)

不止是挽留，在2個多月的地區工作中，任嘉兒亦得到不少街坊的幫忙。採訪當日，有街坊特意安排對樹木有研究的朋友，帶她在區內遊走，了解樹木的種類、狀況，走在路上，亦有路經的街坊上前向她講解區內環境問題。在社區中走了一圈回來，任嘉兒笑言「長了知識」：「好多樹都很危險，再打風的話可能會造成破壞。樹在這一區也是一個很大的議題，要平衡保育和行人安全的問題。」在這個較多中產人士居住的社區中，她本來以為街坊也未必有時間和她反映問題，但不少人一見到她，就把區內的野豬、垃圾、環保問題娓娓道來：「原來這些事20多年來，都沒有人處理過。街坊願意花時間幫你，證明他們真的需要改變。」

區議會多年只被視為一個諮詢架構，任嘉兒認為這令不少人對此議會事務少了關注，但她認為區議會可對政府施政提意見，亦是重要的一環。「正如明日大嶼也會影響到中西區的交通，這些也會在區議會上討論。又例如早前18區區議會主席在未有諮詢下，聯署支持修訂逃犯條例。」她認真道：「有人在議會中發聲，做到的比大家想像中多。」

在2個多月的地區工作中，任嘉兒得到不少街坊的幫忙，採訪當日，有街坊特意安排對樹木有研究的朋友，帶她了解區內樹木的種類、狀況。(李穎霖攝)

「每日睡醒開電視，情況都在變差。」在這風波不斷的數月，任嘉兒辭去穩定的工作，用短短數個月的時間，去一打場輸贏仍是未知之數的仗，這決定可說是背水一戰：「在現在這個大環境，我相信要再找一份工作是可以的，但在這戰場上輸了的話...」她未有把後半句說完，續道：「我想盡一分力去保護香港。」落區半年也好，一年也好，現任議員服務的25年時間，仍然難以追上，但任嘉兒似乎仍帶着一絲樂觀：「問題是大家在未來4年，希望這社區長遠有怎樣的改變。」

任嘉兒為2019年區議會中西區大學選區參選人，截至10月14日，同區其他參選人為歐頌賢及陳捷貴。