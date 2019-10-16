【施政報告2019】字數比03年董建華更短　9次提暴徒、暴力

特首林鄭月娥這份《施政報告》，破了多個紀錄，首先是破天荒以視像向市民發表，其次是她上任以來，三份《施政報告》中最短一份；全份報告共6個章節，約11,487個字，為回歸以來最短，比當年2003年沙士時期，時任特首董建華的《施政報告》12,900字，還要少1,400多字。

林鄭今日發表的《施政報告》為回歸以來最短。(李澤彤攝)

林鄭日前已預先張揚，新一份《施政報告》聚焦土地、房屋。果然，整份《施政報告》共11,487個字，「房屋」與「土地」的出現次數，平分春色，分別出現了52次及53次；預料不到的是，「暴力」與「一國兩制」，竟然「同樣重要」，皆出現了7次；「暴徒」、「起底」、「私了」三詞則首次在《施政報告》中登場，共出現了2次；反而近年經常在《施政報告》出沒的「大灣區」一詞，今次竟然1次也未有提及。

歷來最短

林鄭2017年上任的首份《施政報告》，約有49,000字；第二份近61,000字，創下回歸以來歷屆最長記錄，而今年來個反高潮，以11,487字成為歷來最短，與2003年當年沙士時期，時任特首董建華發表的《施政報告》12,900字還要短。

全份報告共6個章節，約11,487個字，並首次出現「暴徒」、「起底」、「私了」字眼。(鄭容笛攝)

近月反修例運動不息，香港時局動盪。今次《施政報告》另一亮點，就是首次出現了「暴徒」、「起底」、「私了」這三個近日經常在網絡世界出現的詞語。

全份報告共6個章節，已10度把反修例事件串連當中。單是前言9個要點中，已5度提及反修訂《逃犯條例》引起社會衝突；譴責暴徒極端行為等觀點。

在第3節「土地供應」章節中，也提及「過去數月社會的紛爭拖慢了有關落實的工作」；第5節「經濟發展」，就指「近月的暴力事件更令香港經濟面對史無前例的重大挑戰」，以及「幾個月的暴力事件嚴重破壞了香港的國際形象」。

即使到了第6「結語」章節中，也提及「一日香港仍然處於爭端不解、暴力未止、對立不和的境況，香港無法走上復和之路，大家亦對前景失去信心」，「雖然香港正面對回歸以來最嚴峻的衝擊」。可以說，「止暴制亂」訊息貫串了整份《施政報告》。