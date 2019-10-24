【逃犯條例】劉鳴煒智庫辦跨光譜對談　涵蓋國難五金老闆、陳凱欣

《逃犯條例》修訂引起社會極大爭議，示威活動已持續逾四個月。由華人置業主席劉鳴煒創立的MWYO智庫將在11月底舉辦一場論壇，邀請跨光譜和界別的學者和人士參與討論社會和青年發展的出路。MWYO智庫社區外展總監葉維昌表示，希望不同立場的人都能一起討論，不是只與同溫層溝通。

劉鳴煒舉辦智庫辦論壇，邀請跨光譜人士對談。（羅家晴攝）

論壇將在11月30日舉行，主題關於香港與年輕人未來的發展和出路，當中包括香港2047年前途問題、政制改革、青年向上流、反修例風波後政府與年輕人的關係等議題。

活動將邀請誇光譜人士擔任嘉賓，如前立法會主席曾鈺成、中原集團主席兼總裁施永青、立法會議員陳凱欣、民主派立法會議員陳淑莊，亦有在反修例運動中著名的國難五金老闆等。

葉維昌（中）稱，活動非擂台形式舉行，希望大家在舒服的環境下討論。（羅家晴攝）

葉維昌稱，活動不是以擂台的形式，而是希望大家在舒服的環境下討論，相信岀席活動的人有誠意，會互相尊重。他又指，為增加公眾參與度，每個議題會有5至7個關鍵字讓大家在網上平台投票，活動當天嘉賓會討論公眾最關心的關鍵字。葉維昌表示，會將當日的活動內容匯成報告，稍後傳給政府、非牟利團體等機構。