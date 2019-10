劉鳴煒與女友趙慧奈疑情海翻波　女方高調曬異性密友合照

被網民封為「Package劉」的劉鳴煒於今年3月被踢爆,與無綫明珠台新聞主播,現年24歲的中日混血兒趙慧奈 (Keina)拍拖,他甚至出動到私人飛機同Keina去睇北極光,愛得浪漫,兩人分別於IG post相而洩密。不過最近兩人的感情似乎起了變化,傳出了情變的消息。劉鳴煒日前於他的IG出Post,引用電影《驕陽似我》(Good Will Hunting)中的英語對白,講一對情侶原本感情好好的卻突然生變,對方更不辭而別,似有所暗示。

劉鳴煒與趙慧奈因分別於IG post相而洩露了戀情。(ig@mingwai.lau、ig@keinachiu圖片)

劉鳴煒的IG post留言:「Every day I come by your house and I pick you up. And we go out. We have a few drinks, and a few laughs, and it's great. But you know what the best part of my day is? For about ten seconds, from when I pull up to the curb and when I get to your door, 'cause I think, maybe I'll get up there and I'll knock on the door and you won't be there. No goodbye. No see you later. No nothing. You just left. I don't know much, but I know that.」大意是指一對戀人原本每天生活可以見到對方很美好的,但忽然會有一天如常前來找對方,可能對方連再見也沒有說就不辭而別。字裏行間流露出淡淡的哀傷與無奈,不禁令人懷疑他和Keina情海翻波。兩人以前例必在對方IG出post互相畀like,但Keina最近一次like劉鳴煒的帖文是上月23日,而劉鳴煒最後like Keina的帖文就是今個月8日。

劉鳴煒字裏行間流露出淡淡的哀傷與無奈。(ig@mingwai.lau截圖)

就在劉鳴煒於IG出post之後,Keina的IG Story今日也有更新,且更高調地大曬她與另一名男子的親密合照,看來是她與該男子出外遊玩時拍下的,二人去了行沙灘和食海鮮,儼如情侶拍拖約會享受二人世界似的。Keina還tag了對方的名字Rikki Furuya,這名疑似新歡的男子應該是一名日本人,她留言表示:「Life in Hong Kong is always so much fun with a fellow Jap」,雖然她以「fellow」來形容對方,但卻令人聯想到兩人是男女朋友的關係。

Keina大曬同疑似新歡親密合照。(ig@keinachiu截圖)

另外Keina的IG story又cap了「小丑女」Margot Robbie的兩張電影截圖,第一張的畫面上寫着「Rich or handsome」A girl asked,而另一張的畫面就回答「Loyal, a woman replied」,講出了選擇伴侶最重要是看對方是否忠誠,卻非富有或靚仔,似有弦外之音。

Keina話揀另一半最重要係忠誠。(ig@keinachiu截圖)

