牽智庫辦計劃助全人發展 　劉鳴煒倡由下而上推動青年工作

MWYO青年智庫今（16日）舉辦座談會，宣布正式展開「全人發展教育實驗計劃」，支持中學推行全人發展教育，推動相關研究和討論。 MWYO創辦人及總監劉鳴煒認為，推動青年和教育工作上不應只依賴政府，他認為「由下而上」推動遠比「由上而下」更有效。對於政府是否應「由下而上」解決現時社會的問題，劉鳴煒稱，「點樣解決大家仍尋找一個答案」，但任何議題「由下而上」推動，過程中都能得到廣泛人士的參與。

劉鳴煒認為，推動青年和教育工作上不應只依賴政府，「由下而上」推動遠比「由上而下」更有效。（歐嘉樂攝）

「全人發展教育實驗計劃」會為學校或組織提供基金、人際網絡、專業諮詢等支持，暫時有14間學校參加。其中參與機構會為教師提供善意溝通培訓，培養學生有溝通素養，亦會透過探訪無家者學習關懷，提升公民素養，此外亦可讓學生透過帆船學習解難能力，增強溝通技巧和領袖訓練。智庫表示，全港中學也可申請資助，學校會獲得種子資金、人際網絡、活動構思等。

MWYO社區外展總監葉維昌表示，因不希望計劃有過多前設和限制，故沒有特定形式及時間表，資助金額亦沒設限，會與學校溝通了解實際需要。

另智庫亦發表報告就四大範疇回應教育局課程改革，在生涯規劃方面，報告認為班主任可跟升班，建立與學生的關係；另就應用學習課程，報告建議可與學科看齊，增加課程時數，令學生參與實習工作；此外在校長推薦計劃上，建議可讓成績不岀眾但具才能的學生入讀大學，如運動岀眾的學生等；最後是多著重全人發展。

劉鳴煒表示，在推動青年和教育工作上政府有其角色，但不應只依賴政府，最主要是學校、教師、家長、學生等持分者去協作推動全人發展，他認為「由下而上」推動遠比「由上而下」更有效。對於政府是否應「由下而上」解決現時社會的問題，劉鳴煒稱，「點樣解決大家仍尋找一個答案」，但他認為任何議題「由下而上」推動，過程中都能得到廣泛人士的參與。