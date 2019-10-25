【區議會選舉2019】黃碧雲反對成立危管會　憂有政治目的延遲選舉

區議員選舉下月24日舉行，政府宣布成立危機管理委員會，就是否要押後投票、點票等提供意見。民主黨立法會議員反對成立危管會，指出除了選管會三名成員之外，其他委員均是由政府主導，質疑當局是透過行政架構去達致政治目的，延遲選舉。

政府宣布成立危機管理委員會，就是否要押後投票、點票等提供意見。(資料圖片)

危機管理委員會是今年區議會選舉整體應變計劃的一部分，主席由選舉會主席馮驊擔任，核心委員包括選舉會委員、政制及內地事務局局長、總選舉事務主任、民政事務局及律政司代表等。

民主黨立法會議員黃碧雲反對成立危管會，認為當局成立委員會是有政治目的，希望延後區議會選舉，批評此舉是為日後選舉開壞先例，或令政府日後以相同理由去延後其他選舉。她又質疑，委員會由官方主導，除了選管會三人，其他成員都是政府官員，成立目的是由於建制派議員施壓，指出在沒有公眾諮詢的情況下，成立危管會有機會令香港現時的局面更亂。

黃碧雲反對成立管危會，憂有政治目的延遲選舉。(李偉欣攝)

在選舉前夕，若果選舉管理委員會認為危管會的評估，認為相當可能發生騷亂、暴力或任何危害公眾健康或安全的事故，可向特首建議，押後整場選舉的投票或點票。