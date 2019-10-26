【逃犯條例】練乙錚稱反修例爭議影響港經濟結構　「返唔到轉頭」

反修訂《逃犯條例》衝突持續多月，本港民生經濟都受到影響。時事評論員練乙錚今日(26日)在一個論壇上表示，反修例爭議對本港經濟結構造成影響，已經「返唔到轉頭」；他又建議，在反修例事件中受傷的市民，可向特首林鄭月娥本人提出私人民事訴訟，至於他們要求政府回應的「五大訴求」則可以仲裁方式，在國際層面上確立其合理性。

練乙錚建議，在反修例事件中受傷的市民可向特首林鄭提出私人民事訴訟，「五大訴求」則可以仲裁方式，在國際層面上確立其合理性。 （李偉欣攝）

公民實踐論壇舉辦「一國兩制之外有路行？」講座，由在日本任教經濟學的時事評論員、著名傳媒人練乙錚主講。

練乙錚首先談及反修例事件對香港經濟造成的影響。他以2014年雨傘運動與修例事件作比較，雨傘運動造成的「皮肉損傷」很快復元，後者則不然，而是對香港經濟的行為、期望和風險作出結構性的轉變，例如DQ、警察執法「公安化」；中國打擊政治不正確的大商家和商業機構。

練乙錚認為，修例事件為香港帶來負面的經濟影響已經浮現，形容「香港經濟已經返唔到轉頭」，預計往後會出現較低的長期增長走勢，指出香港的金融市場評級已經下降，失去美國給予香港的「特殊地位」，特首林鄭月娥亦承認香港的經濟進入衰退。

此外，他又說商界對於修例事件的反應，與2014年雨傘運動造成經濟影響的反應截然不同，因釀成修例風波的始作俑者是林鄭月娥。

對於修例事件在政治上的影響，練乙錚認為，民間提出的「五大訴求」相當寬鬆，又認為除了要求落實真普選一項外，前四項都不全是政府的責任，而是特首林鄭月娥的個人責任。故他建議，事件中受害者應向林鄭及其意見提供者追討全部賠償責任，就受到人身、物質、錢財、時間提出民事訴訟，要求直接和間接賠償。

練乙錚又說，「五大訴求」的合理性應在國際上取得承認，包括透過仲裁方式爭取。