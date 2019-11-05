【11.2集會】涉非法集結及阻差辦公　機場大叔陳振哲今獲准保釋

上週六（2日）過百名區議會選舉候選人在維園發起選舉聚會，警方其後表示該聚會為非法集會，並在當日約4時向維園施射催淚彈及驅散在場人士。選舉聚會發起人之一，「機場大叔」陳振哲當日以涉嫌非法集結及阻差辦公等罪被捕，他今日（5日）出院應訊，其後獲准保釋，案件押後至12月16日再提堂。

上週六（2日）的維園選舉集會中，「機場大叔」陳振哲及兩名民主派區議會候選人被捕。（余俊亮攝）

陳振哲准以現金3,000元擔保，期間不得離港、並要定期往警署報到及居於報稱地址等條件獲准保釋，期間毋須禁足。而同案的民主派沙田區選候選人鄭仲恒、大埔區候選人文念志昨日（4日）已獲保䆁候訊。

陳振哲離開法庭時表示，當日警方的拘捕是政治打壓，認為當日的選舉聚會毋須勞用大隊警察執法，他又表示其代表律師已向法庭投訴，當日警察使用了不必要的武力拘捕。他斥警方執勤時未有盡本份，即使當日向警方要求將他送院，但警方仍在多次延誤下才能抵達醫院，呼籲警方不要延誤救援。

陳振哲參選的大埔區林村谷選區候選人，同區另一候選人為陳灶良；鄭仲恒參選的沙田區鞍泰選區，同區還有招文亮及湯子霈參選；文念志參選的大埔區頌汀選區候選人，同區另一候選人為譚榮勳。