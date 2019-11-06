【逃犯條例】鍾國斌：習近平藉表態穩定香港　單靠警隊難止暴制亂

反對修訂《逃犯條例》風波爆發至今接近5個月，國家主席習近平日前與行政長官林鄭月娥見面，充分肯定和支持她和政府團隊的工作。自由黨黨魁鍾國斌今早（6日）在港台節目《千禧年代》表示，習近平發放的信息是着「大家唔好亂諗嘢」，不要以為政府的政策「好兒戲」，希望透過表態令香港短期內穩定。

習近平在上海出席第二屆中國國際進口博覽會後，與特首林鄭月娥會面，並對她的工作表示肯定和支持。（新華社）

鍾國斌表示，持續5個月的反修例風波使香港經濟和社會重創，國家領導人此時就香港事務表態是一個重要信息，相信習近平是藉此表態，粉碎更換林鄭的謠言，令香港在短期內穩定下來，發放「大家唔好亂諗嘢」、不要以為政府政策「好兒戲」的信息。

習近平在會面中強調，止暴制亂和恢復秩序仍然是香港當前最重要的任務。鍾國斌認為，單靠警隊執法止暴制亂並不能解決整體社會問題，需要軟硬方法並用，否則難以令市民心服口服。不過他表明，反修例人士要求解散警隊的訴求是不切實際。

鍾國斌日前建議，運用特權法的《立法會（權力及特權）條例》全面調查反修例風波，涉及的的範圍相當闊。被問及可否集中調查市民較為關注的警方執法水平問題，或是元朗721白衣人無差別打人事件，鍾國斌認為任何有爭議的事都應該調查，不應該只針對某一日的事。他質疑有市民不滿警方執法和個別警方在執法時或過火，不等於整個警隊都有問題，指出警方之所以要出動，是由於有人先作出堵路、擲汽由彈等犯法行為。

林鄭月娥早前舉辦對話會聆聽市民意見，席間市民表達不同訴求及感受，尤其是成立獨立調查委員會。（資料圖片／盧翊銘攝）

此外，區議會選舉將於本月24日舉行，鍾國斌認為，選舉最終能否如期舉行存在變數，須視乎社會秩序而定，若周末的的暴力行為持續，相信市民也很難外出投票。至於政府計劃於區議會選舉後舉行第二輪對話，鍾國斌表示，對話不應該有時間性，應該每天對話，而林鄭上次與市民對話後，並沒有就市民的意見作回應，反而推出《禁蒙面法》，「我覺得咁嘅對話喺冇成果囉」。