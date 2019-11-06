【立法會】建制派嚴厲譴責襲擊何君堯　廖長江提休會待續討論被拒

立法會今日復會，繼續審議《2019年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》。建制派立法會議員何君堯今早被人持刀襲擊，建制派在予以最嚴厲譴責，指無論大家是否認同他的政見，都不應該訴諸暴力，而且何君堯是區議會選舉候選人，事件嚴重衝擊選舉的公平、公正性。民建聯主席李慧琼今日將約見署理行政長官張建宗等官員，促請政府保障區議會選舉公平。 民主派會議召集人陳淑莊慰問何君堯，希望對方早日康復，但認為區選應如期舉行。

建制派嚴厲譴責何君堯遇襲事件。（彭毅詩攝）

黃國健：何君堯遇襲誇張如「拍戲」

建制派議員在立法會見記者，班長廖長江他示，對何君堯遇襲事件予以最嚴厲譴責，強調區選候選人受暴力襲擊是不能接受，無論同意他的政見與否都不能訴諸暴力，廖長江稱仍期望有公平、公正、公開的選舉。

李慧琼指，何君堯遇襲嚴重衝擊選舉公正，提到民建聯今次派出約180人參選，但他們不斷受不同程度滋擾，包括議辦被破壞、街站被圍等，民建聯今日會約見署理行政長官張建宗、政制及內地事務局局長聶德權等相關官員，促請保障選舉公平及公正。

工聯會黃國健形容何君堯遇襲誇張如「拍戲」，兇徒好像想「攞命」，非只想恐嚇，又認為「譴責」啼笑皆非，質疑譴責沒有用。被問及政府應如何做，廖長江指不會向政府提供建議，確保選舉公平公正非建制派議員的責任，而是政府和選舉管理委員會。

民主派會議召集人陳淑莊慰問何君堯，希望對方早日康復。她指由7月尾開始有不同政治人物受襲，希望警方作出積極跟進，早日破案，又指部份案件已作出拘捕，惟部份案仍「未有聲氣」。

至於何君堯遇襲事件會否影響區選，陳淑莊表示很，多候選人及市民都希望區選能按時進行，「過去一段日子雖然有受襲事件，但我看到不同黨派的候選人仍積極投入競選工程。」她指香港民研昨日公布的民調顯示，約七成市民反對押後區選，政府有責任確保選舉能公平公正地進行。

廖長江提出休會待續討論區選應對措施。（資料圖片）

廖長江提休會待續討論區選應對措施

建制派班長廖長江提出動議休會待續，辯論區議會選舉，指由於近日發生區議會選舉活動及暴力衝擊的事件，包括縱火、破壞候選人辦公室等，而且暴力程度不斷升級，包括有候選人被咬掉耳朵、被人用刀襲擊，討論政府對區議會競選團隊的人身安全，以及政府對確保今年區議會選舉公平公開地進行的即時應對措施，但立法會主席梁君彥拒批動議。