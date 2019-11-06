韓正：大灣區出台政策涵蓋教育住房　惠港舉措要讓群眾摸得著

粵港澳大灣區建設領導小組第三次全體會議下午在北京召開，由小組組長、國務院副總理韓正主持。韓正指，在制定惠港惠澳政策時，要注重讓老百姓得到實惠，讓民眾看得見、摸得著、享受得到，今次會議討論近期準備出台的大灣區建設相關政策舉措，涵蓋教育、醫療、養老、住房、交通等領域，為港澳居民在內地工作和生活，提供與內地居民同等待遇。 韓正表示，對港澳社會民眾關心的政策，只要符合法律，條件成熟，都將一項一項逐步推出。

行政長官林鄭月娥（中）在北京以成員身分出席國務院副總理韓正主持召開的粵港澳大灣區建設領導小組會議。（政府新聞處）

韓正下午在釣魚台國賓館以大灣區建設領導小組組長的身份主持會議，香港特首林鄭月娥、澳門特首崔世安、廣東省省長馬興瑞等人出席。韓正表示，今次會議主要任務是全面深度貫徹四中全會精神，總結今年以來大灣區建設工作，及部署下一步建設等。他強調要全面準確貫徹一國兩制方針，指一國兩制是基本國策，及保持香港澳門長期穩定的最佳制度，推進一國兩制事業發展，是大灣區重大使命。

韓正又說，制定惠港、惠澳舉措要注重讓廣大群眾看得見、摸得著、享受得到，這次會議討論近期準備出台的政策，涵蓋教育、醫療、養老、住房和交通等各個領域，為港澳居民在內地生活和工作，提供更多與內地居民同等待遇，讓港澳專業服務在內地發展提供更大空間。

林鄭月娥發言時表示，出席粵港澳大灣區建設領導小組第三次全體會議，指六月以來香港面對前所未有衝擊，強調特區政府堅決維護法治，嚴格按照法律果斷執法，遏止違法行為，維護社會安寧，同時港府會與社會各界用平和理性態度，透過溝通共同應對各種社會矛盾，讓香港繼續向前邁進。

她又指，大灣區讓香港市民特別是年輕人，獲得更多發展機會，在香港第三季經濟比去年下跌2.9%的情況下，更需要積極推進包括建設大灣區等有利經濟發展的工作。