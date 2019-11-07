不小心過馬路案審91日　葉劉向司法機構政務長查詢　慘吃閉門羹？

立法會大會今天（7日）續會，繼續審議《2019年司法人員(延展退休年齡)(修訂)條例草案》，建制派議員積極發言。其中新民黨主席葉劉淑儀發言多次批評個別法官的判案手法，她提到一名示威者9月於沙田新城市廣場集會期間，涉踐踏國旗並棄於城門河，法院裁定一項侮辱國旗罪罪成，判處二百小時社會服務令。她指踐踏國旗性質非常嚴重，惟只判社會服務令，反觀一名內地漢八月到駐港美國領事館大閘噴漆，卻因刑事損壞罪被判監禁4周，質疑法院量刑並無一致性。 葉劉又指，早前一宗不小心過馬路案竟審訊91日，衍生三次司法覆核申請，尼泊爾籍女被告向法院索償7位數訟費，她怒斥：「真係一筆糊塗帳！」於是她以電郵去信法院的司法機構政務長，詢問有關案件和法院的資源分配問題，政務長僅以司法獨立為由，拒向她詳細解釋，葉劉直指非常不滿有關回覆。

葉劉及後提到踐踏國旗案，指踐踏國旗性質非常嚴重，惟只判社會服務令。（資料圖片）

指三權應共同合作 處理史前無例的大風波

葉劉發言時指出，普通法制度是香港賴以成功的要素，香港司法獨立評分也在亞洲名列前矛，又就多宗涉及法官的爭議事件或醜聞發「地圖炮」。

首先，葉劉引述一本由英國大法官撰寫的名著，解釋何謂「司法情操」，包括法官不能感情用事和情緒主導，也不能先入為主和案前發表意見等，藉此批評一名參與反對《逃犯條例》修訂聯署的原訟庭法官，形容該名法官「好有問題」和無司法情操。

其後葉劉提到一宗審訊91日的不小心過馬路案，她形容事件已成為國際醜聞，不只審訊91天，還衍生三次司法覆核申請，尼泊爾籍女被告亦向法院索償7位數訟費，葉劉怒斥：「真係一筆糊塗帳！」於是她以電郵去信法院的司法機構政務長，詢問有關案件和法院的資源分配問題，政務長僅以司法獨立為由，拒向她詳細解釋，葉劉直指非常不滿有關回覆。

葉劉及後提到踐踏國旗案，指踐踏國旗性質非常嚴重，惟只判社會服務令，反觀一名內地漢八月到駐港美國領事館大閘噴漆，卻因刑事損壞罪被判監禁4周，質疑法院判決無一致性。葉劉又質疑涉咬斷警員手指的疑犯，為何僅需一千元便保釋。

主管港澳事務的國務院副總理韓正日前指，止暴制亂、恢復秩序是當前最重要工作，是香港行政、立法、司法機關共同責任和最大共識。葉劉不認為說法是向法院下指令，認為在「港難」之下，三權應共同合作，處理史前無例的大風波。