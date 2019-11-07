【區議會選舉】選舉觀察計劃促交待應對措施　邀國際專家來港觀察

選舉觀察計劃（下稱選舉觀察）今日（7日）發表中期觀察報告，無論政府或政團以社會衝突或公眾安全等理由考慮取消或押後選舉，只會製造更大猜疑，可能出現更大的社會衝突。 選舉觀察成員、浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛批評，危機管理委員會透明度零，要求政府清楚交待應對措施

梁啟智認為，提出延後或取消選舉是消極做法。(彭毅詩攝)

選舉觀察中期報告針對多個範疇，包括選舉暴力。選舉觀察指，選舉暴力非新鮮事，好像上屆立法會選舉，新界西候選人周永勸公開指受恐嚇而被迫退選，過往亦曾有破壞候選人辦事處和襲擊候選人及其助選成員等與選舉有關的暴力事件。

選舉觀察透過傳媒報道，自9月4日（即提名期開始前一個月起）起共錄得11宗街頭襲擊候選人或競選團隊的個案，其中10宗的受害人是非建制派，1宗是昨日遇襲的何君堯。

選舉觀察根據國際比教研究發現，若當地政治矛盾深刻、警察軍隊執法不公等便容易滋生暴力。

選舉管理委員會已成立危機管理委員會，就是否押後投票、點票等向政府提供意見。陳家洛批評委員會不用問責，透明度亦為零，對於日後萬一票站突然關閉後，如何處理票箱和排隊中的選民外界都一無所知，要求政府必須清楚交代應對措施，又假設警方下關閉票站的決定的話，將嚴重干預選舉。

選舉監察呼籲選管會和政府應早推行預防措施，保障選舉如期舉行，政府在內的各方未來三周應以政治方法預防投票日出現衝突，最重要是向以降溫方式紓降當前政治矛盾，而非倚仗武力鎮壓令社會升溫。

中文大學新聞與傳播學院客席講師梁啟智認為，提出延後或取消選舉是消極做法，政府應積極應對，令公眾有信心，若應對措施透明，公眾便會放心投票。

黎恩灝表示，可主動邀請國際專家觀察選舉，增加公眾對政府的信心。(彭毅詩攝)

浸大政治及國際關係學系兼任講師黎恩灝表示，參照國際慣例，應對的方法是鼓勵當地政府和選舉持份者展開對等的政治協商，尋求保障選舉公平，另可主動邀請國際專家觀察選舉，增加公眾對政府的信心。他指，單單取消或押後選舉無法確保選舉公正，政府和政團以社會衝突或公眾安全等理由考慮取消或押後選舉，只會製造更大猜疑，將更可能出現社會衝突。

何君堯同區候選人為民主黨盧俊宇。