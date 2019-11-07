【區議會選舉2019】選管會再呼籲停止暴力　讓選舉和平有序進行

區議會選舉將於11月24日舉行，選舉管理委員會今日（7日）強烈呼籲社會必須回歸理性，保持冷靜，停止一切暴力或威嚇，讓選舉能和平、有秩序地進行。

選管會發言人重申，今次區議會選舉可投票的已登記選民超過413萬，他們的選舉權利不應該受到暴力或任何不當行為的干擾，而選舉亦必須在和平、公平、公開及安全的環境下進行。

區議會選舉將於11月24日舉行，當日的票站安全情況備受關注。（資料圖片）

呼籲各界克制 尊重及包容不同政見人士

發言人說：「隨着投票日迫近，候選人及支持者的選舉活動亦越見頻繁。選管會呼籲社會各界保持克制，尊重和包容不同政見人士的選舉活動。我們正全力以赴為是次選舉作準備，並為有機會出現的突發情況制定應對方案，力求選舉能在公開、公平及誠實的情況下進行。不過，選舉是否能順利進行，實有賴全港市民的通力合作，為香港締造一個安全的環境。」

發言人重申，選舉正是運用手中一票，以和平的方式表達意見。希望大家保持克制，香港是法治社會，市民應以合法、合情、合理的方式處理爭議，不要訴諸暴力。

10月16日岑子杰在旺角遇襲。岑子杰參選沙田瀝源選區，同區候選人為黃宇翰。（資料圖片）

10月6日，何君堯在屯門遇襲。何君堯為屯門樂翠選區候選人，對手有盧俊宇及蔣靖雯。（資料圖片）

社會衝突不斷 候選人受襲令人擔憂

發言人又表示：「近月社會示威衝突不斷，特別是在周末，暴力事件接連發生，有是次選舉的候選人及公眾人物受襲、議員辦事處被毀壞等，情況着實令人十分擔憂。選管會絕不想見到選舉過程中出現任何威嚇或暴力的情況，巿民遇上任何暴力事件，不論是否與選舉有關，應即時向執法機關報案，目擊或知情人士挺身而出作證，好讓執法機關把進行舞弊或非法行為的人士繩之於法。選管會並非執法部門，如接獲相關投訴，亦會轉交執法機關跟進。」