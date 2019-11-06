【何君堯遇襲】捱刀有助區議會選情？何君堯在樂翠原來有秘密武器

立法會議員何君堯今日（6日）在啟豐園對開設街站時遇襲，並無大礙，不過就引起區議會選舉選情變化的關注。他所在的樂翠選區選情會否有變數？ 如記得2015年區議會選舉，樂翠選區肯定是焦點之一，有多達6名候選人，爆出「鎅票」疑雲。而何君堯在這個選區出選以至當選，背後原來有區外人不知道的原因！

泛民人士：何知名度高 料較有勝算

何君堯今次遇襲，是近期眾多關於區議會選舉的襲擊及滋擾事件之一，按傳統智慧，候選人遇襲多少會吸到「同情票」及催谷到「基本盤」，有利選情，當年陳水扁在台灣大選期間中槍後反敗為勝，便是一例。然而，此情況未必適用於何君堯，因泛民人士早已評估，何在這個選區的選情並不差。

首先，今次樂翠選區有何君堯、民主黨盧俊宇及無申報政黨聯繫的蔣靖雯參選，或重蹈2015年「𠝹票」的情況。泛民人士研判，何君堯知名度較盧俊宇高很多，相信對方會較有勝算。

何君堯在2015年勝出樂翠選區，得2013票，今屆競逐連任。（資料圖片）

2015年與今年 泛民同要面對「鎅票」

翻查資料，2015年區議會選舉樂翠選區共有6人競逐，何君堯以2,013票當選，而何俊仁及鄭松泰兩名背景較鮮明的候選人，分別得票1,736及391票，加起來為2,127票，較何君堯的得票數多114票。而其餘3名候選人阮偉忠得99票、張永偉得25票，沈錦添得94票，這些「游離票」共有218票。

樂翠選票包含龍鼓灘，是否足以影響選情？以2015年選舉結果來看，龍鼓漢村公所投票站有271人投了何君堯，24人投鄭松泰，119人投何俊仁，其餘3名候選人分別得兩票、3票及10票，加起來仍不及何君堯的票數，而且總票數只有429票，未足以左右選情。

更重要的是，何君堯還有一個秘密武器。根據選區劃分，樂翠選區的組成包括三個大屋苑美樂花園、啟豐園及海翠花園，另外還有龍鼓灘、青山村散石灣北及青山村散石灣南。整個選區預計人口有14,469人，較標準人口基數少12.83%。

區議會選舉將於11月24日星期日舉行。（資料圖片）

屯門投票率低 樂翠人口較標準少12.83%

傳統上由於建制派有「基本盤」，人口少、投票率低會較有利。樂翠選區人口較準備人口低，再加上屯門區2015年投票率只有41.69%，是屬於較低的地區，因此泛民選情本來就難。

而樂翠選區的住戶組成，將會是選情的關鍵。最近屯門碼頭的海翠花園有1,440伙，旁邊的啟豐園有896伙。而最大變數是擁有2,240個單位的美樂花園。

美樂花園1984年未完全出售 部份轉為政府宿舍

美樂花園是區內首個中等入息家庭房屋計劃的屋苑，共有10座，在1984年落成。所謂中等入息家庭房屋計劃，是1980年代初的政府構想，目的是幫助月入1.3萬元或以下的家庭上車。

香港經過1981年股災，再加上中英談判引起香港社會不安，1981至1982年左右經濟陷入低迷，因此政府計劃推出上述政策。然而1983年推出聯繫匯率制度，香港經濟回升，帶動樓市轉好，人們對1984年落成的美樂花園興趣大減，未能出售的單位就成為政府宿舍。

美樂花園（前排）在1984年落成，但當時樓市轉好，屋苑並未完全售出，部份單位轉為政府宿舍。（建築商協興網頁）

550個政府宿舍單位 佔區內三屋苑12.86%

近期反修例事件，不少警務人員立場鮮明，有可能動員過往不投票的家人去投票，因此這班潛在支持者有可能成為何君堯的秘密武器。

根據政府產業置給予立法會財務委員會的〈審核2016至2017年度開支算管制人員的答覆〉，屯門美樂花園有550個政府宿舍單位，如以美樂花園2,240個單位計，比例為24.56%，若計及其餘兩大私人屋苑共4,276個單位，政府宿舍比例亦有12.86%，影響力不容小覷。

當然，這批政府宿舍並不是純粹的警察宿舍。

根據過往報道，美樂花園發生的案件之中，居民確有警務人員及家人，而同時根據華員會海關關員級分會資料，美樂花園亦是關員級宿舍所在地之一，另外該屋苑還可能是其他部門的公務員宿舍，因此警務人員宿舍的確實比例未明。

但總的來說，由於何君堯本身有知名度優勢，亦有警務人員及家屬的「基本盤」，如果警務人員以至公務員動員投票，對手盧俊宇和蔣靖雯將會相當難打。