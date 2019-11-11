【逃犯條例】專家指權力不足　鄭承隆促增監警會權力或獨立調查

監警會早前邀請5名國際專家，協助審視警方行動，其中一名成員Clifford Stott日前在Twitter發布專家小組聲明，稱監警會缺乏獨立調查能力。 監警會前成員鄭承隆今天接受港台節目《千禧年代》訪問，認同有關說法，指反修例運動持續的時間非常長，監警會沒有傳召證人權力，若要處理是次反修例運動，監警會需更大權力，認為專家發聲明正好是契機，讓政府檢視調查情況，包括即時加大監警會權力，或成立獨立調查委員會。

監警會說，Clifford Stott所發佈的內容非專家組的公告，而是他的個人行動，故對他的推文感到失望。（資料圖片）

西灣河開槍事件 鄭承隆：交通警或應待增援

鄭承隆表示，兩層監警機制處理投訴警察個案行之有效，不過若要調查反修例運動，監警會需更大權力。鄭承隆認為專家發聲明正好是契機，讓政府檢視調查情況，包括即時加大監警會權力，或成立獨立調查委員會。

鄭承隆直指，政府引用《緊急法》訂立《蒙面法》，「乜事都可以發生」，認為若政府下定決心加大監警會權力，明天便能做到。鄭認為，示威者人數需減少，但武力升級了不少，警察緊張程度也明顯強了很多，認為政府應盡快調查反修例運動。

對於監警會昨日（10日）發表聲明，指主席和專家組列席成員均同意不會書面公布該份文件，又指Clifford Stott所發佈的內容非專家組的公告，只是他的個人行動，故對他發文感到失望。鄭承隆認為，無論何人先閱讀這份文件，也是專家的意見，不同意監警會以這個方法批評專家證人。

對於西灣河開槍事件，鄭承隆初步在網上看到一段片段，以他觀察，當時西灣河有人堵路和有不少雜物，有一名白衣人與警察口角，及後發生爭執，隨後傳出至少兩下槍聲。鄭認為，該交通警或應待增援處理事件，示威者亦不應影響警員執法。

