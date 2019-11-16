【區議會選舉2019】馮驊籲市民維護選舉文化　促停止威嚇候選人

區議會選舉將於11月24日舉行，社會各界均關心政府會否因應近月社會狀況，考慮延遲甚至取消本屆選舉。選舉管理委員會主席馮驊今日在港台節目《香港家書》中表示，社會意見紛紜十分正常，市民應該互相尊重，並以選票此和平方式表達意見，呼籲市民珍惜和利用選舉此平台。 對於近月有不同政見的區議會候選人受到襲擊、議員辦事處被毀壞， 馮驊對此感到擔憂，並呼籲市民應包容不同政見人士的選舉活動，停止一切暴力或威嚇行爲，避免選舉被暴力破壞，令全港選民的投票權受到暴力或任何不當行為所干擾。

選管會主席馮驊呼籲，市民應維護香港一貫的良好選舉文化，珍惜和利用選舉此平台。（梁鵬威攝）

馮驊又表示，選管會不想見到選舉過程中出現任何威嚇或暴力的情況，亦相信市民均希望社會能夠盡快回復理性，勸喻市民保持克制，以合法、合情、合理的方式處理爭議，不應訴諸暴力。他補充，現時社會上出現一些針對候選人選舉活動的事件，可能會令人質疑選舉出現不公平的情況。按照法例訂明機制，候選人或選民如果認為選舉受到舞弊或非法行爲所影響，可以在選舉後透過現行機制，提出選舉呈請質疑選舉結果，由法庭作出裁決，法庭有權宣告當選人並非妥爲選出。

馮驊重申，選管會會竭盡所能，確保選舉在公開、公平和誠實的情況下進行，並為可能會出現的突發情況制定應變方案，力求整個選舉可以順利進行，讓市民可在安全、和平、不受威脅的情況下投票，行使公民權利，選出代表自己的區議員。