【區議會選舉】民動薦397人　9名泛民現任區議員無份　或影響選情

區議會換屆選舉將於下周日（24日）舉行，全港452個選區均有民主派人士參選，負責為民主派協調區選事宜的民主動力今天（17日）公布「民主派區選聯盟推薦名單」，共推薦397位民主派候選人。翻查名單，共有九名角逐連任的現任民主派區議員不在推薦名單之列，當中六人來自沙田區政、二人來自將軍澳民生關注組，以及黃大仙區議員譚香文。 於沙田「錦英」選區角逐連任的沙田區政召集人丁仕元指出，因有民動政黨成員反對區政加入協調機制，令他們沒法加入推薦名單，認為對區政成員的選情有影響，但認為區政成員在地區服務多年，直言「係咪民主派唔需要佢哋（民動）認證」，指大部分街坊也分辨到區政成員為民主派成員。 民主動力署理召集人鍾錦麟表示，部分沙田區政成員與民動成員團體出現「撞區」情況，加上因有政黨成員反對，致區政未能加入協調機制，而在未發生「撞區」前加入民動名單的區政成員則不會被除名，故有部分區政成員亦獲推薦。

丁仕元（左）、丘文俊（中）和黎梓恩（右）三名現任泛民區議員不在推薦名單之中。

「係咪民主派都唔需要佢哋（民動）認證」

沙田區政、將軍澳民生關注組、以及不少小型地區組織的民主派候選人不在推薦名單當中。其中有九名區議員不在名單之列，包括沙田區政沙田區議員黎梓恩、陳兆陽、丘文俊、吳錦雄、李永成及丁仕元、將軍澳民生關注組西貢區議員陸平才和謝正楓，以及發起反自動當選運動的譚香文。

沙田區政並非所有成員不在推薦名單，角逐連任的趙柱幫、許銳宇等在名單之上。沙田區政召集人丁仕元指出，有民動政黨成員反對區政加入協調機制，令他們沒法加入民動推薦名單，對區政成員的選情有影響，但認為區政成員在地區服務多年，直言「係咪民主派都唔需要佢哋（民動）認證」，大部分街坊也能分辨到區政成員為民主派成員。

丁仕元指出，是次區選是民主派於沙田區議會過半的大好機會，直言若因區政成員不獲推薦而影響選情，最終令民主派無法過半，屆時反對他們加入區政的「大黨」需要負上責任，又認為民動的機制需要改革，指現在若要加入民動，只要一個成員團體反對，申請便會被否決，認為民動表決機制應改行簡單多數制，否則「私怨大過天」的風氣將令民主運動走下坡。

鍾錦麟認為民動機制絕對有改善的空間。（鍾錦麟fb）

鍾錦麟：民動機制絕對有改善空間

鍾錦麟表示，沙田區政和關注組本身並非民動的成員團體，有部分區政成員與民動政黨成員出現「撞區」情況，加上因有政黨成員反對，令區政無法加入協調機制，其中黎梓恩因「帝怡」撞區問題未能加入推薦名單，丘文俊、陳兆陽因新同盟反對而未能加入推薦名單，李永成、丁仕元、吳錦雄則因退出民主黨的因素而未能加入推薦名單。至於在未發生「撞區」前加入推薦名單的許銳宇、趙柱幫等區政成員，則不會被除名，故有部分區政成員亦獲推薦。

挑戰民建聯立法會議員柯創盛的唯一民主派候選人、人民力量譚得志不在推薦名單，但有其他人力成員則在名單。鍾錦麟指出，人民力量未有加入成為民動團體成員，不過與民動之間有通報機制，「快必」則未有選擇加入推薦名單之中。

鍾錦麟認為民動機制絕對有改善的空間，尤其現在有很多素人組織，他又指上屆區選後，加入十八區聯絡人機制以改善民動協調工作，強調民動可商討改革方案，完善協調機制。他又指出，根據機制，若不在推薦名單的參選人，不能以「民主派區選聯盟」和「民主動力」的牌頭作宣傳。

挑戰民建聯立法會議員柯創盛的唯一民主派候選人、人民力量譚得志不在推薦名單。（資料圖片/梁鵬威攝）

沙田「王屋」候選人有黎梓恩、梁志偉；沙田「沙角」候選人有夏劍琨、陳兆陽、張婉盈；沙田「博康」候選人有郭宣彤和趙柱幫；沙田「乙泉」候選人有梁昊佳和丘文俊；沙田「翠田」候選人有許銳宇和林玉華；沙田「徑口」候選人有張柏源、吳錦雄和駱松佑；沙田「松田」候選人有姚皓兒和黃學禮；沙田「烏溪沙」候選人有蔡佳鏗、吳卓璟、李永成；沙田「錦英」候選人有李健行、蔡惠誠、羅兆冲和丁仕元。

西貢「寶怡」候選人有朱琳、謝正楓和黃向賢；二貢「富君」候選人有黃遠康和陸平材；西貢「欣英」候選人有鍾錦麟和李國邦；黃大仙「龍星」候選人有陳進雄、莫嘉傑、譚香文和岳敬寬。

