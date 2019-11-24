【區議會選舉】今日戰果左右大局　除特首、立法會席位　還有...

區議會選舉今日（11月24日）舉行，在反修例示威浪潮下，民主派形勢向好，支持修例的建制派一直捱打，至近日大打「反暴力牌」力挽狂瀾。區議會議席分布，對日後香港政治版圖影響相當大，眾所周知，這涉及明年立法會選舉、日後特首選戰的選委版圖。 但在地區層面，區議會有更多「隱藏」的影響力，平時較少得到公眾關注。本屆十八區區議會由建制派主導，在主席位置、地區建設、各區資源分配上，擁有實質的控制權。一旦泛民主派奪得區議會主導權，或會為這些地區勢力分布帶來翻天覆地的變化。

▼反修例風暴．理大圍城戰▼

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泛民過半數可全取117個特首選委議席

來屆區議會共有479席，其中452席屬直選，27席屬當然議席。現時立法會功能界別的區議會（第一）席位，由區議員互選產生，即簡單多數，哪一陣營在區議會席位較多即有優勢，回歸以來一直由建制派壟斷。該界別現任議員是民建聯的劉國勳，他於2016年立法會選舉無對手下自動當選。一旦泛民主派取得多於半數區議會席位，在明年立法會選舉將得到更大主導權；要爭取超級區議員席位，也有更多人選。

另一項最多人討論的，自然是117個特首選舉委員會席位。因為現時選委選舉中，「港九各區議會」和「新界各區議會」共有117個席位，由區議員互選產生，採全票制。過往建制派主導區議會之下，這些選委席位都由建制包辦。民主派在上屆選委會有325席，若區選過半繼而盡攬117個特首選委席位，民主派將坐擁約440席，佔1200人組成的選委會三分之一，足以左右大局。

坊間經常形容民主派在2003年區選「大勝」，但須注意的是，當年區議會529席中，有102名政府委任議員，以及27席當然議員，他們立場被認為較親政府，可為建制派「包底」。而當年政治陣營亦未如今日般壁壘分明，部分區議員未必有明確的政治取態。

所以「大勝」之說，其實是指當年民主黨派120人參選贏得95席，當選率達八成，成為大贏家。整體民主派陣營取得議席約為160席；建制派當時受挫敗的主要是民建聯，派出206人參選只得62人當選，其他建制派黨派如自由黨、港進聯等取得約十多席。但當時有更多區議員，或是政府委任，或是沒有特別明顯的政治立場，要談泛民控制區議會，言之尚早。因此2004年立法會選舉中，區議會互選席位，亦是當時屬自由黨的劉皇發奪得。

民主派於上屆選委會界別分組選舉獲得約300席，佔總數約四分之一，如加上區議會的117席，將是不可忽視的力量。（資料圖片）

區議會代表地區民意

在地區層面上，區議會雖然只是諮詢機構，但亦有一定的政治功能。區議會偶爾會就特定議題通過決議、和民政事務專員溝通，要求政府研究，政府未必聽從，但足以構成地區民意壓力。例如旺角行人專用區大媽歌舞擾民問題擾攘多年，亦是去年5月由油尖旺區議會率先提出「殺街」，隨後運輸署通過落實。目前建制派控制十八區區議會，區議會主席則是由議員互選產生，所以建制派亦可以用人數優勢壟斷主席職務，主導區議會議程。

當區議會由建制派主導，各種具有政治爭議的議題，區議會都容易倒向建制一方，變相成為政府的「啦啦隊」，例如今年5月，十八區區議會主席發表聯署聲明支持《逃犯條例》修訂、8月再發表聲明批評示威及暴力衝突破壞社會和諧；但今年7.21元朗襲擊事件後，有泛民議員要求元朗區議會召開特別會議討論事件，卻在該區大部分區議員反對之下遭到否決（泛民在現屆元朗區議會41席中僅得3席）。

更進一步地，區議會席位亦涉及地區資源的分配。當中最明顯的，自然是獲資助聘請助理，以及獲房屋署安排在公共屋邨內以市值租金租用作議員辦事處。因此派系獲得的席位愈多，得到的資源自然愈多，有助建立地區樁腳。而且，區議會可審批地區小型工程和活動的撥款，有實際控制資源的權力。

區議會在憲制上只是諮詢架構，但在地區資源分配上亦有相當影響力。（政府新聞處圖片）

區會左右地區資源分配

深水埗區議會過往曾由民主派主導，但上屆選舉23席中，建制派取得12席，一度取得控制權。不過原屬經民聯的下白田區議員甄啟榮去年退黨，現時立場介乎兩派之間，成為「關鍵一席」。

現任區議員、民協譚國僑，在兩派主導深水埗區議會期間都任職過。他指區議會資源運用的監察權力上，主要就是工程和社區活動。在工程上，如果是一些地區小型民生建設如有蓋行人通道、天橋、升降機等，爭議一般不會太大，但當然，主導區議會的派別，都會傾向優先服務自己派系擔任區議員的選區。

舉辦活動方面，譚國僑指由於建制派在本屆區議會大部分時間佔多數，主導舉辦地區活動的小組委員會，結果得到撥款獲邀合作主辦的，很多時都是相信屬建制派「衞星組織」的團體，部分親建制合作團體自身甚至有人擔任區內區議員，有利益衝突嫌疑。而區議會審議這些款項時，是可以預留一成給相關團體作辦活動的行政費，這實際上亦「養起」許多相關團體。

一旦民主派重奪區議會主導權，情況會否變為民主派壟斷活動撥款？譚國僑不認同，他以民協為例，稱該黨並不主張一派獨大，而是按議會勢力，按比例分配各小組委員會主席，達到分權效果。

（譚國僑今屆參選南山、大坑東及大坑西選區，同區對手還有陳麗紅）