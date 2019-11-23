【區議會選舉】五大經典戰役足本重溫　泛民如何製造最大爆冷？

區議會選舉各區均有最少兩個人參選，破天荒沒有自動當選的「白區」，加上反修例風波令香港局勢惡化，選情備受關注。雖然有人認為區議會選舉與整體政治局勢關係較疏離，但翻查歷史，原來區選戰果已多次左右政治大勢走向。 《香港01》為大家「回帶」區選五場經典戰役，且看哪一幕今年有機會重演。

2003年，葉國謙在觀龍選區遇上何秀蘭的挑戰。

2003觀龍之戰 何秀蘭挑戰葉國謙

中西區一向是建制派地盤，民主派一向難以攻破。而2003年觀龍之戰，成為區議會選舉史上永遠耀眼的爭奪，何秀蘭乘23條立法引起市民反彈之機，強攻深耕觀龍多年、甚有名望的民建聯副主席葉國謙。

泛民建制明星之戰，泛民是如何製造最大爆冷？

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何俊仁在樂翠選區連贏3屆，2015年一役對手是何君堯。

何俊仁、何君堯對決 6人混戰各方𠝹票

撞區、𠝹票在多區出現，過去幾屆均是市民茶餘飯後的話題，網上、現實均出現「口水戰」。2015年樂翠選區，多達6名競爭者，何俊仁、何君堯各有懷疑「𠝹票」的人士參選。

民主黨大將何俊仁，就在自己地盤面對前所未有的劣勢。

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鍾樹根在漁灣選區所向無敵，是民建聯重量級雙料議員。

溫和傘兵落區 徐子見智破鍾樹根城堡

2014年雨傘運動催生各種傘後組織，相對溫和的傘下爸媽，冒出一個怎樣看都沒有殺傷力的參選人：徐子見。

鍾樹根在漁灣選區盤根錯節、根深柢固，將漁灣變成不能攻破的城堡，絕望的泛民在前一屆已放棄攻堅。

然而，在徐子見眼裡，鍾樹根的城堡有一個致命的缺點。

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立法會議員葛珮帆2015年在頌安選區競逐連任，對手是工黨葉榮。

工黨奇招 葉榮硬撼葛珮帆

頌安選區可算是新區，2000年落成，2003年才正式成為獨立選區。民建聯新星葛珮帆2007年當選之後，2015年準備連任。

她的對手是工黨的殘疾人士葉榮。葉榮最為人熟悉可能是為殘疾人士爭取權益，以及以殘疾人士身份參與抗爭。然而，葉榮其實在頌安區深耕多年，是工黨張超雄的一着奇招。

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華富南社區主任黎熙琳已在區內服務十多年，2015年第二度衝擊區議會席位。

上屆最揼心落敗者 社區主任意外成焦點

「政治一日都嫌多」，人工低的政治助理更加不是一般人可以長期留守的職位。不過有人做了超過10年助理仍然未有放棄，這個人叫做黎熙琳。

華富南過去多屆都是被指親建制派歐立成的福地，民主黨黎熙琳在2011年初次出選未能對他有任何挑戰。2015年雙方再度對陣，卻意外成為點票當晚的全港焦點，第一次點票之後，票站主任更主動重新點票。

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