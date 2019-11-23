【區議會選舉】經典戰役：葉榮頌安擊敗葛珮帆　首名傷殘人士當選

區議會選舉各區均有最少兩個人參選，破天荒沒有自動當選的「白區」，加上反修例風波令香港局勢惡化，選情備受關注。雖然有人認為區議會選舉與整體政治局勢關係較疏離，但翻查歷史，原來區選戰果已多次左右政治大勢走向。 《香港01》為大家「回帶」區選五場經典戰役，且看哪一幕今年有機會重演。

葛珮帆是立法會議員，2015年區議會選舉，外界一直認為她十拿九穩。（資料圖片）

相較於徐子見的斯文形象，坐輪椅的傷殘人士葉榮，卻是不折不扣的勇將。

民主派和建制派在沙田頌安選區過往多番交手，2007年由民建聯葛珮帆當選之後，2011年成功連任。

相較漁灣選區，泛民在頌安並未放棄，工黨張超雄2012年在頌安邨設立辦事處，由地區幹事葉榮經營。

力證殘疾人士非弱者 累積區內支持

這一着奇招帶來很好效果，葉榮以傷殘人士身份出席示威場合，亦曾因為有報道將「殘疾人士」與「弱者」劃上等號而到該傳媒地址要求道歉，令他在全港的知名度大增。

就在選舉當日，葉榮在票站外因階梯所阻未能進內，張超雄形容候選人進不了票站是「世界新聞」。

葉榮是首位傷殘人士當選區議員，曾聲言要改變馬鞍山「美食沙漠」的惡名。（資料圖片）

葉榮在該次選舉得到2,506票，得票高於葛珮帆130票，令葛珮帆與鍾樹根一樣，成為該屆選舉落選的立法會議員。

選後葉榮繼續勇者性格，2016年為頌安街市商戶與領展（0823）討論加租，成功大幅下降加租幅度。

葉榮今屆在頌安爭取連任，對手為民建聯龔美姿。

民建聯龔美姿。（資料圖片）

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