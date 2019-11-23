【區議會選舉】經典戰役：社區主任一做十多年　黎熙琳僅3票飲恨

區議會選舉各區均有最少兩個人參選，破天荒沒有自動當選的「白區」，加上反修例風波令香港局勢惡化，選情備受關注。雖然有人認為區議會選舉與整體政治局勢關係較疏離，但翻查歷史，原來區選戰果已多次左右政治大勢走向。 《香港01》為大家「回帶」區選五場經典戰役，且看哪一幕今年有機會重演。

有人一擊即中，亦有人屢敗屢戰。有人強調區議員是做地區工作，但亦有人做了很長期地區工作，仍然敗選。

2011年首次出選華富一區的黎熙琳，原來早已在民主黨服務，更早於2008年已經在柴文翰辦事處工作，但首次出選以大約500票落敗。助理人工不高，但黎熙琳繼續做這份工作，2015年再次出選。

黎熙琳在區內工作多年，主打對外交通問題。（民主黨圖片）

面對前屆勝出者歐立成 黎主打交通問題

該年華富一區改名為華富南區，對手也是2011年的勝出者、港島各界聯合會的歐立成。

華富是老屋邨，除了有人口老化的問題，亦有屋邨維修和配套要處理，更不用說困擾南區多時的交通問題。

在兩次選舉之間，黎熙琳主攻地區議題，特別是交通問題，令自己在區內知名度漸增。

民主黨在港島中西區、南區漸見成績，2015年選舉當日，大家亦對黎熙琳表現有一定期望。當日選舉如常進行，到了晚上卻大為緊張，甚至一度成為全港焦點之一。

華富邨是老屋邨，區內除了人口老化，亦有重建相關事項要處理。（資料圖片）

票數十分接近 票站主任主動「加時」重新點票

原來歐立成與黎熙琳得票一直十分接近，加上出現問題票，點票中心瀰漫着緊張氣氛。

首一次點票的結果十分接近，票站主任主動重新點票，由於「球證」主動「加時」情況罕見，令到該選區成為當晚深夜新聞焦點。最終，黎熙琳以3票之差，以1,629票對1,632票落敗。

民建聯、工聯會代表黃才立。

無論是議員助理還是社區發展主任，人工都不高，落敗亦意味未來數年生活艱鉅。曾經在民主黨的丈夫決定擔任教師工作，「貼錢」讓她繼續專注地區事務，令黎熙琳成為少數堅持地區工作多年的社區主任候選人。

今屆黎熙琳繼續華富南出選，對手不再是對決多年的歐立成，而是多次轉區參選的民建聯、工聯會黃才立。

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