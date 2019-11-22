【區議會選舉】三警署設專用投票站　被捕選民應盡早提投票請求

區議會選舉本周日（24日）舉行，有網民關注，倘周六日因參與遊行示威被拘捕而無法投票。選舉事務處回覆查詢表示，當日將在跑馬地、長沙灣及田心警署設立專用投票站，以便在投票日遭警方、廉政公署及海關等執法機構羈押或拘留的登記選民投票；當局又提醒任何已登記的選民，若在投票日遭執法機構羈押或拘留而又希望投票，應該盡早通知有關執法機構人員以作安排。

在投票日被捕的合資格選民，可獲安排在三個在警署內設立的專用投票站投票。（資料圖片／高仲明攝）

在反修例陰霾籠罩下的首場選舉將於本周日進行，此前網上傳出各種與區議會選舉相關的謠言，當中有人關注在投票日被拘捕的投票權利。根據選舉事務處的資料，投票日將會設立23個專用投票站，包括3個設於警署及20個設於懲教署院所的專用投票站，所有專用投票站均備有452個選區的選票。

跑馬地、長沙灣及田心警署設專用投票站

三個在警署內設立的專用投票站包括分別在跑馬地、長沙灣及田心警署，開放時間與一般投票站相同。在投票日遭警方、廉政公署及海關等執法機構（懲教署除外）羈押或拘留的登記選民，將被分配在就近的警署專用投票站投票，投票過程由選舉事務處職員負責及監督。

投票結束後，選舉事務處會把從各專用投票站的選票在選票分流站按選區分類，然後轉送所屬的大點票站，與在大點票站投下的選票混合後，才予以點算，屆時選票分類過程亦會開放予公眾觀察，以確保選舉的透明度。

被捕後想投票應盡早通知執法機構人員

若遭執法機構羈押或拘留的合資格選民，遭執法人員故意阻撓而錯失投票時間，知情者表示，事主之後可向監警會投訴跟進，又呼籲被捕合資格選民應該盡早通知有關執法機構人員，以便作出適當的安排。

《香港01》正向警方查詢應對大量被捕合資格選民的投票安排。