【區議會選舉】新華社今早全無相關稿件　微博熱搜不見區選

區議會選舉昨日（24日）舉行，投票率超過七成，非建制派奪得超過300個議席，大埔、黃大仙等區更全取，而建制派則大敗。 今早（25日）內地官媒「異常平靜」，《新華社》昨晚至今早發出唯一與香港選舉有關的稿件，是訪問「香港市民」的投票前預製稿件，表示「區議員應多為民眾服務，別只喊政治口號」。 而反修例風波引起內地民眾關注，但今早微熱搜榜並未出現任何區議會選舉相關的熱門關鍵詞或標籤，未知是否有人「操控賽果」。

區議會選舉在11月24日舉行，當日早上各區投票站都見到人龍，選民投票意欲強烈。（資料圖片）

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《新華社》昨晚至今早發出、與區議會相關的唯一稿件，是昨晚9時13分發出，當時投票時間未完結，而已公布的投票率已經超過六成，各界預測非建制派會大勝。

唯一稿件昨晚9時許發出

該稿件題為《香港市民：「區議員應多為民眾服務，別只喊政治口號》，是選舉前「訪問香港市民」的留稿，內容提及「希望以後區議員能把大家組織起來一同抵制暴力行為」，又說「多位受訪市民認為，區議會應當聚焦民生服務，不宜過度政治化。如果讓只會喊政治口號、不懂民生服務的人當選區議員，將會是市民的噩夢。自己一定會用好手中的選票，支持能夠促進社區發展、民生改善的區議員候選人。」

環時社評指 票數差距比席位差距小很多

除此之外，《新華社》暫未有任何與選區及選舉結果相關的稿件。

翻查《新華網》、《新華視點》及《人民日報》的微博，昨晚至今早均完全沒有區議會相關的帖文。

而《環球時報》今日社評則以《風雨中的香港需要堅毅前行》為題，指出「建制派席位大幅縮小，泛民獲得452個民選席位中的多數席位，不過從雙方所獲得的實際票數看，差距比席位差距要小很多。」

11月25日早上微博熱搜榜，首50位關鍵詞並無區議會選舉，排名最高的是警務處處長鄧炳強接受央視專訪（紅框）。

查看微博熱搜榜，今早首50個關鍵詞之中，並沒有區議會選舉或相關關鍵詞，與香港相關而排名最高的，是警務處處長鄧炳強接受《央視》專訪，該片段在24日凌晨即選舉之前發布。

《香港01》早前引述消息指，北京對選舉戰果感到吃驚，雖然早知建制派形勢不利，但直言沒想過會輸得如此「慘烈」，在這種從未想像過的惡劣情勢下，北京或會重新考慮林鄭的去留。