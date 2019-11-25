【區議會選舉】民主黨成區會第一大黨　胡志偉籲林鄭握契機解困局

區議會選舉昨日（24日）結束，民主派大獲全勝，其中民主黨派出99人參選，有91人當選，比上屆41席大增。民主黨主席胡志偉認為，投票結果屬「民意海嘯」，近三百萬名張選票已清楚在兩陣營中就政治表態，希望政府能把握民意爆發契機，回應市民訴求，尤其一直高呼的「五大訴求」，籲當局勿再一意孤行，擔心市民對和理非失去信心。 胡志偉又指，泛民、建制得票比例屬六比四，意味社會撕裂很大，認為泛民大勝是反修例風波半年以來的民意載具，民主派當選人需深耕細作，為民發聲。多名民主派政治素人亦需求同存異、互相協作，讓市民看到民主派團結，勿重蹈2003年覆轍。

胡志偉認為是次投票結果屬民意海嘯，近三百萬名張選票已清楚在兩陣營中就政治表態，希望政府能把握民意爆發的契機，回應市民訴求。（梁鵬威攝）

籲林鄭莫再漠視訴求

胡志偉直指，民主派取得區議會大部分議席，盛載著巨大民意，根源來自「反送中」運動，很多手足前赴後繼令港人覺醒，讓選民對港府管治態度的表態。

胡認為，港人過去半年有數次重要和平上街的時刻，如「6.9」103萬人上街、「6.16」200萬人遊行、「8.18」170萬人流水式集會，特首林鄭月娥卻多次漠視民意，讓社會對立撕裂的現況看似沒有出路。

他強調，今次近300萬名市民投票，屬和平理性地表達訴求，林鄭不能再訛稱不了解民意所在，促請她把握契機盡快回應清晰民意。他續指，公眾為何從半年前不接受丁點衝突到現時理解，這跟政府縱容「警暴」及未有回應民間訴求有關。

胡志偉亦指，最終中央需信賴港人，能選出港人信賴的特首，非再高度施壓，重申重啟政改、改革政治體制是必須的，現狀只是增加與中央商討的籌碼。

民主黨選舉委員會主席李永達指，是次選舉候選人承載選民很大的期望，強調當選人得市民支持非一定，必需用心做好地區事務以爭長遠支持。（梁鵬威攝）

民主派需互相協調 達致最大成效

胡志偉稱，民主黨接下來將與當選的政治素人溝通，珍惜現無大台下政治光譜不一，盼藉互相協調求同存異，令民主派主導的18區區議會能發揮最大功效，就議題向政府施壓及替市民做好地區小事，勿重蹈2003年覆轍，更需讓市民看到民主派團結。

民主黨選舉委員會主席李永達指，是次選舉候選人承載選民很大的期望，強調當選人得市民支持並非一定，必需用心做好地區事務，爭長遠支持。