【區議會選舉】泛民多方夠數出選超級區議會　或有分薄選票之憂

區議會選舉非建制一方大勝，多個泛民政黨及團體均取得立法會的「超級區議會」提名門檻票數，有機會更上一層樓，挑戰明年舉行的立法會選舉。 不過，泛民可能會面臨「幸福的煩惱」，因為合資格的政團較多，如果各方都派出參選名單，有機會分薄票源，反而對選舉不利。

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民協、新民主同盟、區政聯盟 夠票單獨提名

今屆區議會選舉非建制派大勝，民主黨得到91屆成為第一大黨，公民黨亦以32席成為第二大黨，民協21人參選19人勝出，新民主同盟派20人參選共19人當選，而工黨7名區議會成員更是全數勝出。

此外，非建制派地區組織亦有好表現，社區前進5人全部當選。而主要由非建制派區議員組成的區政聯盟，當選的區議員亦超過15人提名門檻，有條件自行組隊參選超級區議會。

民協南昌東區議員何啟明在2016年曾出選超級區議會，之後宣布棄選，他表示黨內以至泛民都未有討論，對於會否成為代表，他相信需要有初選來決定，要協調最強人選「出賽」。

泛民在深水埗議席過半，亦是民協「老巢」，何啟明表示首先希望繼續上屆未做到事情，例如協助無家者等，這些措施過去由於建制派主導，提交上區議會的提案都有不同程度的修改，未能完全落實，希望未來幾年可以做得更好。

何啟明是南昌東區議員，他表示未來會聚焦私樓支援。原來很多小業主不熟識大廈管理，例如不知如何跟從屋宇署發出的命令，何啟明希望能夠協助處理。

區政聯盟柯耀林：先專注地區 未討論超區

區政聯盟廣明區議員柯耀林表示，暫時各人均聚焦於所屬社區議題，並未開始討論超級區議會的事情。他表示，自己所屬的廣明選區與鄰近的尚德選區，過去由建制派擔任議員，有不少問題留下來，未來預計會與尚德當選議員李嘉睿合作處理兩區事務。

上屆泛民6隊參選 其中3隊棄選

事實上，超級區議會泛民爭票的情況，2016年選舉之中，民主派分出六隊參選，分別是民主黨涂謹申、鄺俊宇各自一隊，民協何啟明一隊，公民黨陳琬琛一隊，新民主同盟關永業、許銳宇、黎銘澤一隊，街工梁耀忠一隊。結果涂謹申、鄺俊宇及梁耀忠三個「1人團隊」當選。

超級區議會只有5席，民主派2016年共有6隊出選其實是過多，之後民協、公民黨及新民主同盟3張名單均宣布棄選。

展望明年，街工梁耀忠早已表明不會再選超級區議會，如民主黨涂謹申及鄺俊宇繼續循超級區議會參選，泛民餘下還有3個席位可爭。