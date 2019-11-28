否認稱李嘉誠「曱甴王」　吳秋北：指人「散播惡毒」才是惡毒

反修例風暴持續多月，各大地產商曾輪流出聲明反暴力，長和系創辦人李嘉誠今年9月首度開腔，希望年輕人要體諒大局之餘，執政者亦能對社會未來主人翁「網開一面」，隨即惹來抨擊，中央政法委撰文批評「縱容犯罪」，港區人大代表、工聯會會長吳秋北更在Facebook分享改圖，諷刺他是「曱甴王」。 李嘉誠接受《路透社》訪問時表示，已經習慣近年以至在反修例事件期間受到莫須有的指責，批評有人在社交媒體別有用心地散播惡毒猜疑。吳秋北接受《香港01》查詢時反駁，李嘉誠將外界批評稱為「散播惡毒」，「這才是惡毒」，直指對方對暴力問題態度曖昧。 對於李嘉誠基金會「應急錢」計劃大受商戶歡迎，吳秋北指不清楚對方目的，但認為「縱容暴力後才作出修補關係的舉動，是本末倒置。」

工聯會會長吳秋北認為該屆區議會選舉已徹底被政治因素所掩蓋。(資料照片)

吳秋北：只是轉發改圖

吳秋北今年9月曾在Facebook發文，指「黑衣暴徒」聽到李嘉誠「網開一面」言論後，更能「暴朝警察施，惡向良民行」，又諷刺稱以李嘉誠商業眼光，「投資未來主人翁」實在划算不過，文中並附上兩張相片，其中一張在李嘉誠面上印上「曱甴王」字眼。

對於李嘉誠批評有人在網上散播惡毒猜疑和假消息，吳秋北今（28日）接受《香港01》查詢時表示，他從未形容李嘉誠為「曱甴王」，當日在網上只是轉發朋友的圖片，內容並非其製作。

不過，吳秋北表示，李嘉誠批評有人「散播惡毒」才算是惡毒，因為這是部分市民對其看法；又指李嘉誠過去數月對暴力行為態度曖昧，包括呼籲對年輕人網開一面。至於他是否認同有關「曱甴王」形容，吳秋北說市民自有評價。

李嘉誠創辦的李嘉誠基金會，為本港食肆提供應急錢，每間最多6萬元。（資料圖片）

修例風波衝擊不同行業生意，李嘉誠基金會近日推出10億元「應急錢」計劃，支援飲食業、旅行社等中小企，申請「超額」爭崩頭，吳秋北稱不清楚推出計劃目的，但質疑「縱容暴力後才作出修補關係的舉動，是本末倒置。」

至於李嘉誠指一國兩制不是單單「融合」，吳秋北稱留意到對方亦指一國兩制實行得不錯。吳認為，反對派不時將粵港澳大灣區講成損害一國兩制，他認為香港應該把握機遇，融入國家發展大局，而香港可繼續用好一國兩制優勢。