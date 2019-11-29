【人權法案】鍾國斌稱法案影響有限　政府須為法案通過負最大責任

美國白宮周三（27日）宣布，總統特朗普已正式簽署《香港人權與民主法案》。 自由黨黨魁鍾國斌今日（29日）出席香港電台節目時形容，《人權法案》是約束香港的「金剛箍」，斥責特區政府近月處理反修例運動時「畀好多子彈人哋」，令美方有藉口插手香港事務。他又指，香港駐華盛頓經貿辦事處人員曾會見數百名美國政府官員及議員，但最終法案仍獲通過，認為政府要為事件負上最大責任。不過鍾國斌認為法案制裁效用不大，因為特區政府官員未必有資產在美國，亦可以不入境美國，通過法案是「心理上、意識形態上影響為主」。

鍾國斌補充，《人權法案》雖然要求美方每年檢視香港自治情況，甚至會檢討香港政策法，但美商每年在港利益龐大，因此美方不會簡單改變對港政策，認為「未來2、3年不會貿然改動」，否則有損美商利益。不過鍾國斌亦承認，美國現時利用香港作為貿易戰的議價條件，對港政策有不明朗因素。他補充，如果特區政府跟隨美國要求，美方就沒有藉口針對香港，外資亦會對港有信心。

鍾國斌又斥責商務及經濟發展局局長邱騰華「自我感覺良好」，批評他指香港經貿地位是《基本法》定下的說法，認為營商協議是雙向，香港需要外界合作及承認。鍾國斌亦認為，雖然美國開了先例，但西方未必所有西方國家都會跟隨制裁香港，因為西方各國都會基於自身利益行事，而中國影響加拿大、英國等國相對影響美國容易。

被問到如何看待今屆區議會選舉的結果，鍾國斌坦言「無人預計到此結果」，稱以往建制派即使主導區議會，但仍未試過如此一面倒。他擔心，建制派在議會中聲音微弱，未來工作十分艱難，民主派議員「可以當你無到」，建制派的影響力、工作表現將十分有限，以後亦不會「跟車太貼」，而政府亦要改變「夠票就推」的施政思維。

鍾國斌更認為下年舉行的立法會選舉「乜都可以發生，功能組別都可能失手」，坦言不敢掉以輕心，認為如果非建制派只要得到33或34個議席，政府施政將面對巨大挑戰。至於非建制派將得到117席區議員互選產生的特首選委席位，鍾國斌認為下屆特首必須要與泛民、建制、商界「傾到偈」才能夠票當選，惟商界不會與中央對抗。