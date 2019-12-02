荃灣海濱惡臭多年　疑與錯駁喉管有關　候任區議員聯署促政府正視

荃灣海濱惡臭問題嚴重，多年來仍未能有效解決，加上新屋苑近年相繼落成，愈來愈多居民受臭味影響。五名候任荃灣區議員發起聯署信，要求渠務署等有關部門，在來年區議會成立專責小組，從源頭解決問題。他們建議當局在下年內全面檢視區內錯駁喉管問題，並在2021年完成修繕工程，及加強定期清理海水垃圾。

麗濤候任區議員謝旻澤表示，荃灣海濱惡臭持續約二十年，海濱花園至麗城一帶居民都受影響，加上近年新屋苑及體育館相繼落成，海濱漸漸成為荃灣西的中心地帶，愈來愈多居民出入必經，卻無可避免嗅到臭味。

他聯同另外四名候任荃灣區議員，包括海濱的岑敖暉、祈德尊的陳劍琴、荃灣西的易承聰及德華的劉肇軒，向渠務署遞交聯署信。他們要求渠務署、海事處及環保署等部門，在來年區議會成立專責小組，跟進問題。

謝旻澤指出，荃灣及葵青居民在大時大節都會在海濱一帶聚腳，故臭味問題不單止影響當區居民。（資料圖片）

他又指，以往政府曾經嘗試改善臭味問題，如以機械人清除渠口的淤泥和垃圾、遮掩排水位、及在街市坑渠倒入氣味控制水凝膠等，但措施都屬治標不治本，解決了一時的臭味，卻未有處理臭味來源。「短暫處理到臭味，無可否認都算有用，但長遠市中心舊樓的喉管都應全面換，係城市規劃。」

謝旻澤指，以往政府曾經嘗試改善海濱臭味問題，但均屬治標不治本，效果不明顯。（資料圖片）

謝旻澤指出，目前區內不少舊樓的喉管仍然錯駁，將雨水及污水一同排出大海，但由於舊樓未有成立業主立案法團，致每年只有零星住戶修葺喉管。他建議政府部門在下年內全面檢視區內錯駁喉管問題，在2021年完成修繕工程。其次，他又建議渠務署及有關部門啟動生物過濾淨化海水計劃，在近海位置養蠔，進行生物過濾有機污染物。同時，他要求海事處加強定期清理海水垃圾，並每月報告詳細執勤紀錄。海濱臭味問題持續多年，涉及多方持分者，謝旻澤表示有信心可以解決，「希望任期內有明顯改善，總有辦法搞掂。難就更加要去做。」