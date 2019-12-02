【專訪】溫和建制照樣敗選　田北辰：北京終須放寬對港政策

區議會選舉曲終人散，在反修例風暴下，區選被視為一場「公投」，政治議題成為重點，投票率創新高，民主派最終橫掃八成半議席，多名建制派現任立法會議員落馬，被視為溫和建制的實政圓桌田北辰是其中一名。「田二少」接受《香港01》訪問，詳談當中感受。 田北辰形容，他走的是中間溫和路線，所有選票都是建基於理念，又提到實政圓桌整體得票比率其實高於整體建制派，證明其路線大有可為。被問到政府高官至今無人問責下台，建制派是否被「代為問責」，又會否覺得自己很無辜，田北辰未有直接回應，但表示：「（前特首）董建華就最有問責精神」。 至於如何研判中央政府日後的對港政策，田北辰認為，北京對港政策其實已欠缺選擇，需要考慮在一些非原則性的問題上，多放手讓香港處理，現時的社會局面，已顯示過去收緊管治的一套難以實行：「其實中央沒有選擇，你愈高壓，香港青年人就愈抗拒國家。」

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得票比率高於建制整體

在兩星期前、選舉前夕的一個訪談中，田北辰對《香港01》記者表示，區選正好可測試他成立實政圓桌，走中間光譜的初心是否為選民所接受。

訪談甫開始，田北辰似已猜到記者第一個想問的問題。他說道：「我們來看看fact：實政圓桌派出7人參選，最終2人當選，整體得票是46%；其他建制派整體得票約是41%；上屆我得到3674票，今屆有3804票，其實已經比原有的票要多。」

所以從比率上，田北辰認為中間溫和路線也得到不少市民支持，不過在單議席單票制下，始終不敵新增的選民。他承認，基於自己雙料議員的身份，落區的時間確實有減少，但認為自己在所屬的荃灣愉景選區，主要的票源都已經拿到。最終仍然敗選的原因，他認為在於一些過往沒有投票、視今次區選為「政治議題公投」的選民。

有選民認同地區政績 惟政治議題下仍投對手

田北辰憶述落區時與街坊的對話場面，例如他留意到，部分居民平時見到他擺街站、派傳單，一般都直行直過，但在選舉期間會主動前來詢問他對五大訴求的立場，他相信這些人都是支持泛民，部分甚至過往沒有投，今次有投；他亦向記者展示一則居民傳來的訊息，內容表示很認同其地區工作政績，亦認為他和其他建制派「政府做什麼都照單全收」的態度很不同，但最終仍選擇投予其對手劉卓裕，因為要表達對政府和警察的不滿。

「在這種政治環境下，選民不會再看細節。一句『五大訴求，田生你支不支持』，已蓋過一切。」 五大訴求之中，田北辰只支持撤回修例及獨立調查，每有居民問起，他亦耐心解釋不能認同其餘三項的原因。田二少自言，解釋已做得無可再多，選民不認同，他只能尊重。他形容，自己的選票是建基於理念上，爭取選民的認同：「當然你可以選擇將理念建基於選票之上，風向怎麼擺，便調整自己的理念，但這樣做事，你不會開心。」

在單議席單票制下，少一票即輸掉整區，但立法會選舉實行比例代表制，有利不同光譜人士當選。既然認為溫和建制路線大有可為，已年屆69歲的田北辰，會否考慮明年再投入立法會選舉？他只表示：「積極考慮。」

反修例風暴觸發回歸以來最大政治危機，多處出現暴力衝突。（資料圖片/李澤彤攝）

「董建華就最有問責精神」

反修例風暴至今，特區政府被認為管治失誤、誤判民情，但至今無一人問責下台。偏偏建制派要面對選舉，因支持政府而齊齊「炒車」，據報亦有議員因此「爆粗」怒罵特首林鄭月娥。見此，坊間自然會有「政府不問責，市民都用建制派問責」的觀感。

對於這種說法，田北辰沒有直接承認或否認，而是舉出一個反例：「我覺得董建華就最有問責精神。」事緣2003年的廿三條立法爭議，時任保安局局長葉劉淑儀問責下台、時任財爺梁錦松因涉嫌偷步買車下台、董建華2005年亦「腳痛」辭任特首。對比今日的特區管治團隊，市民難免感覺諷刺。田北辰反問，為何現屆政府完全沒有人需要問責。

記者嘗試再追問，他認為哪些官員需要為事件問責下台？田北辰想了一想，重申一次自己的「老規矩」，不點名批評，對事不對人。不過，他引述落區時所聽到的「街坊」意見：「我曾經被居民問過很多次，為何建制派沒有給政府壓力，要官員問責？其中居民最針對的，是（律政司司長）鄭若驊。」田北辰解釋，當初《逃犯條例》爭議期間，他曾提出「港人港審」方案，平衡追究逃犯與港人對內地法制的擔憂，但被鄭若驊一口否定。有多名居民向都向他反映，港人港審方案合理，不明白為何司長要如此企硬，所以居民對她的不滿最多。

田北辰指出，今屆區選高度政治化。（梁鵬威攝）

中央愈收緊對港政策 青年愈抗拒

美國早前通過《香港人權與民主法案》，觸發中央和特區政府強烈反應，田北辰有如此見解：「特別關稅區地位、是否容許入境，其實權力永遠都在他們（美國）手上，無論有沒有這條法案，這把刀永遠都在頭上。」所以他相信，法案的通過其實是政治取態居多，只要中美關係惡化，香港人無論如何都受影響。對於香港的實際即時影響，他認為是提醒了很多香港人，如果有資產在美國，或是經常出入美國，就要認真考慮日後是否仍把重心放在美國。

由《逃犯條例》風波，引出美國對香港事務表態，再到今次區議會選舉結果，身兼港區全國人大代表的田北辰，又認為中央未來的對港政策應如何調整？他建議，中央採取「揸大放小」的態度，在一些原則性的立場企硬，其他問題像港人治港、高度自治，盡可能放寬一點。他透露近期有不少居民問他：「是否覺得港人治港、高度自治已變成一句口號？」他回答，近幾年的環境，的確不少人覺得比回歸首十年收緊了。

田北辰自言，一向和北京的中間人保持聯繫，尤其在區選敗陣後，他向該中間人反映：「其實（中央）也應想一想對港政策，有些原則問題企硬，很多人會支持，但有些事務，留給香港人自行處理會較好。」

他建議中央放寬對港政策，那到底北京會否這樣做？

「我不覺得北京還有什麼選擇。現時很明顯，中央對港政策愈收得緊，年輕一輩就愈抗拒國家。雖然香港今日老年人口較多，但老年人始終會離開，現時仍在讀書的一代，二十年後很難保證和今日四十多歲的人想法一樣，經歷今次事件的一代人，將來也會容易有抗拒心態。」田北辰如是說。