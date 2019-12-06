元朗區議員將跟進721襲擊事件　或舉行聽證會

區議會將於明年1月1日換屆，一改以往由建制派人士主導，多區都有大量非建制派人士當選，其中更有不少是首次當選的「政治素人」，元朗區就是其中之一。 元朗區有多達15名無政治聯繫的民主派素人當選，他們決定在上任之後成立工作小組，跟進7月21日「7.21」襲擊事件。

邀受害者、目擊者作證 或包括何君堯、王威信

「7.21事件」至今仍有不少謎團，事發4個多月後的今天仍然是反修例風波之中市民關注的焦點。多名候任區議員提出上任後立即成立工作小組跟進，並有意以聽證會形式，邀請受害者、目擊者及其他人士作證，當中甚至包括當日與白衣人握手的立法會議員何君堯，以及曾經在白衣人拉開元朗站鐵閘入內襲擊時出現的王威信，希望還原真相。

林卓廷在7月21日於元朗站的車廂內遇襲，而他遇襲前白衣人已經在車站內其他地方打人，遇襲過程全程有網上直播，但仍有人相信林卓廷帶人入元朗搞事的流言。（民主黨facebook）

張秀賢：仍有人相信林卓廷帶人入元朗搞事

張秀賢有意成為該小組的主席，他表示「7.21事件」有各種傳言，直至今日仍有街坊相信是民主黨立法會議員林卓廷齊人到元朗搞事，因此有必要釐清真相。

他希望聽證會收集意見之後，最終能夠發表調查報告，以及協助受害者民事索償。

至於反修例風波之後，警察曾在元朗、天水圍一帶使用武力，並屢次發射催淚彈，天水連線林進相信亦會是「7.21」工作小組的調查範圍。而陳詩雅則表示，警察在天水圍使用過份武力情況嚴重，可以成立委員會跟進。