【逃犯條例】國際專家退場另有內情？　消息：曾要求預覽報告被拒

監警會早前邀請5名國際專家成立專案組，協助審視反修例運動引起的連串衝突，並向監警會提供意見。不過有報道指，國際專家小組認為監警會缺乏足夠權力及調查能力，決定全體請辭。監警會主席梁定邦和副主席謝偉銓均否認國際專家小組請辭一事，指國際專家只是協助監警會撰寫報告，形容階段性工作已經完成。 據了解，國際專家小組中，曾有人要求取閱監警會撰寫的報告，惟監警會委員認為此舉並不恰當，雙方最終談不攏，導致專家退場導火線之一。

有報道指，國際專家小組認為監警會缺乏足夠權力及調查能力，決定全體請辭。（資料圖片/張浩維攝）

據《華爾街日報》報道，國際專家小組稱監警會審視反修例運動的權力有限，包括未能傳召證人等，認為監警會的權力及獨立調查能力存明顯缺陷，未能滿足香港市民的期望，因與監警會至上月未能達成共識，故決定全體請辭。

監警會主席梁定邦及副主席謝偉銓均否認國際專家小組請辭。梁定邦稱小組的階段性工作已經做完，認為他們現時先退出工作，不會影響報告的進度。謝偉銓表示，國際專家只是協助監警會撰寫報告，形容此階段告一段落，故屬「Step aside」（退場）。謝偉銓又指，國際專家提交的意見會在中期報告反映，監警會正努力撰寫中期報告，同時亦會繼續與專家小組保持緊密接觸。

監警會撰寫首段研究範圍報告（中期報告）已進入「最後階段」，有望在12月底前、聖誕節前後遞交予行政長官。

監警會主席梁定邦稱，小組的階段性工作已經做完，認為他們現時先退出工作，不會影響報告的進度。（資料圖片/李澤彤攝）

消息透露，國際專家小組中，曾有人要求檢閱監警會的中期報告，不過監警會委員對此有保留，認為不符一貫做法。

該消息指，按照一貫做法，監警會出報告前兩、三天會主動予專家小組過目，主要是檢視報告的字眼，以及基本事實有否錯誤，但國際專家這麼早便要求取閱，目的明顯不止於此，而是左右監警會對報告的定調，「這是遠遠超出國際專家的權限，因為他們的職責只是就調查給予意見，報告最終怎樣寫，他們無權置喙。」

據聞國際專家被拒預覽報告後，擔心報告內容與自己的預期落差太大，如果報告不為社會接受，自己變相為報告背書，對他們不公平。

該消息估計，鑑於雙方未能達成協議，故最終以拆衷方式解決，就是由國際專家組「退場」，與監警會拉開距離。