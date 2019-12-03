【專訪】從九鐵主席到建制壞孩子　田北辰：改革者自知不受歡迎

區議會選舉民主派大勝，震動政界。《香港01》訪問立法會議員、剛於區選落敗的田北辰，談起他在政界的角色。田二少自言，由始至終都定位自己為一個「改革者」、「監察者」，在建制內盡可能推動改變。田北辰除在政界累積的知名度外，最為人熟知的，自然是他十多年前擔任九廣鐵路主席。昨日（12月2日）正好是兩鐵合併12周年，在訪問中，田北辰亦詳談起管理鐵路公司的經歷。 講到擔任九鐵主席時期的田北辰，可能不少人第一時間會想起2006年的「兵變」事件。其實田北辰當年是受政府之託，改革被指為「獨立王國」的九鐵，改變管理作風，引入改革措施，並支持兩鐵合併，但在過程中遭受內部反彈，始料未及。 對比今日，到底這段經歷如何影響田二少在政界的定位？他表示，當年在九鐵推動管理改革，到今日放諸政界，理念依然沒有變，希望逐步推動改變政府行為，做事必須聽民意，縱使過程中要受人攻擊也如是：「改革者在怎會受歡迎？總會有人不開心，無論如何都受人攻擊。」

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被派往管理九鐵 田北辰：主席有四個老闆

一切要從九廣鐵路的背景講起。1983年，《九廣鐵路公司條例》生效，九鐵獨立於政府架構外，政府成立九鐵公司管理局，以類似上市公司董事局的方式監察鐵路運作。然而由於政府管不住九鐵管理層，九鐵被指成為「獨立王國」。前庫務司及運輸司楊啟彥自1996年起，兼任九鐵主席及行政總裁，請來多名前高官加入九鐵，管理層又可自行釐定薪酬，九鐵被指成為「退休高官俱樂部」。管理局亦曾被揭以公司名義購買遊艇、名貴私家車等，卻同時加票價，惹來非議。

田北辰就是在這種背景下入主九鐵。2001年，政府修例分拆管理局主席及行政總裁職位，該年12月委任田北辰擔任主席，楊啟彥留任行政總裁。

「我接受任命時，曾經問過政府官員，到底我的最大老闆是誰，沒有人能回答我。」田北辰如此說。他認為，當年擔任九鐵主席，至少要服務四個利益不一致的群組：「特首有兩個老闆，一個是香港市民，一個是北京，但鐵路公司主席呢？至起碼有四個老闆：管運輸和工務的局長、管錢的局長、公司員工、公眾。」他提到，運輸局長重視的是工程、鐵路網完善；管庫務的局長重視公家鐵路有否蝕錢；員工重視工作環境；公眾重視車費便宜、車程安全快捷。

田北辰曾任九廣鐵路主席。（運輸及房屋局網頁/資料圖片）

稱楊啟彥「不是好朋友」：我當時想幫他

在田北辰任主席的年代，他嘗試對外增加透明度，改變九鐵的官僚形象，處理好公關，但同樣成為內部爭議的來源，例如「西門子事件」。事緣2002年初有傳媒揭發，九鐵建造西鐵工程期間，車務控制中心通訊系統承建商西門子公司無法按照合約如期交貨，九鐵為免西鐵延遲通車，非但沒向西門子索償，反額外補貼1億元予對方，事件轟動一時。

2002年5月，楊啟彥出席一場記者會期間，稱與田北辰認識很久，更是他的好朋友，但田北辰隨即澄清「希望你不介意，我們不是好好的朋友」，令對方尷尬非常。

承認對方拒見最後一面

田北辰指：「當時我領導九鐵管理局調查西門子（事件），被查的人衝口而出，和調查的人互稱好朋友，只會讓公眾不信任調查，我當時其實想幫他，只是想表示，我們雖然認識多年，但未算是深交。」事過境遷，楊啟彥於西門子調查報告出爐後，2003年底退任行政總裁，並於2007年病逝。

有報道指，楊啟彥病危之時，田北辰向其楊啟彥太太表示想前往探望，但楊本人拒絕。記者問到此事是否屬實，田北辰遲疑數秒，承認：「此事是真的。」他語帶慨嘆表示，當日可能一時之間沒有考慮到對方的感受，言論覆水難收，但至今仍然相信自己是出於一番好意。

在九鐵「兵變」事件後，政府介入調停，田北辰與時任九鐵署理行政總裁黎文熹（中）在記者會中握手以示和好。圖左為時任環境運輸及工務局局長廖秀冬。（政府新聞處圖片）

企硬改革釀內部不滿 終致「兵變」

田北辰自言，任內亦為九鐵引入不少改革措施：「我引入月票制度，公司（九鐵）賺少了錢，但許多收入不高的乘客，可能省下二、三百元，對他們已經很重要；鐵路事故通報怎麼可能相隔20分鐘？乘客整個車程平均也只是30分鐘，所以我要求8分鐘便通知傳媒；兩鐵合併後鐵路網絡可以無縫接駁，轉幾條線也不用多次收費，所以我支持合併。」

不論是否同意田北辰的政見和作風，但他當日引入的改革：月票、8分鐘通報，又無可否認，是今日港鐵仍然保留的制度，兩鐵合併亦在2007年12月完成。可是順得哥情失嫂意，田北辰以企業形式管理鐵路公司，重視對外公關，對外自能減少批評聲音，但對內則要面對員工的壓力，認為他「干預專業」，影響內部士氣。

「8分鐘通報，結果就是公司經常見報，同事的壓力很大，但我認為鐵路公司是要服侍客人為先；月票令公司賺少了，董事局阻力也很大；兩鐵合併公司內部意見也很多。結果我都企硬，我到今時今日的理念都是這樣，最後當然是得罪人。你要趕我走，那就趕吧。」

2005年底，東鐵有列車被發現組件出現裂痕，田北辰為平息不滿，在內部調查未有結果之時，已迅速向公眾道歉，又慨嘆一人之力「無法改變公司文化」，內部不滿升溫。結果在2006年3月，20名九鐵管理層發動「兵變」，連同數千員工聯署，嘗試迫使田北辰下台，批評他干預過多，製造「責難文化」。其後政府出面擺平事件，田北辰留任主席，發動事件的管理層亦受處分。事件導致九鐵形象重創，政府下定決心出手促成兩鐵合併，新公司由地鐵主導。

在剛過去的區議會選舉中，民主派大勝，田北辰及多名建制派現任立法會議員都相繼落馬。（資料圖片）

運用九鐵經驗 望改變政府行為

回首九鐵經歷，田北辰形容，自己後來從政亦是秉持這種理念，通過講道理，督促政府改革。中間溫和路線，在對立的政治環境中從來不好走。一旦拿捏不準確，隨時兩邊不討好。在政界，自稱「中間派」最後失敗收場，或是被迫歸邊的人俯拾皆是。但田北辰一直認為中間溫和路線大有可為，尤其在立法會選舉比例代表制中，總有一部分市民會支持。

「我希望做到的改革是，在今日特首仍然不是全民選出之時，政府做事也要正視民意。」聽起來好像頗抽象，田北辰舉例指：「有些爭議議題像《逃犯條例》般，事前做得太急無諮詢，議題當然成為炒作的對象。當見到幾十萬市民上街和平遊行反對，政府就應該快點叫停；官員做得不好，就應該問責下台。政府是要回應，不要迴避民意。」

田北辰認為，當有數十萬市民上街和平抗議時，政府就應聽從民意煞停修例。（梁鵬威攝）

自知改革者「神憎鬼厭」

做建制派的「壞孩子」，提反對意見，隨時要付上代價。不數遠的，田北辰的兄長田北俊，於2014年就曾因為呼籲時任特首梁振英考慮辭職，被撤銷全國政協委員職位。

田二少認為，推動改變一時之間無論如何也會承受批評，但能帶來長遠的效果：「你要推動改變，當然有些人會開心，有些人的利益會受損。有哪一個改革者在當時會popular（得人心）？一定是神憎鬼厭。但有些事我認為是對的便會做，這才是我的從政理念，也是我作為基督徒的信仰。」

今日香港社會政治氣氛對立，要歸邊的人悉數歸邊，被稱得上是溫和、中間派的人，大多都游離於體制之外，或是已淡出政界，田北辰是少數既有廣泛知名度，又活躍於政界的一人。當日在九鐵飽受批評的他，自言前人種樹後人乘涼，能帶來實質改變。姑勿論這路線在現實政治是否可行，但田二少所主張的「講道理、聽意見」態度，倒是在任何人、任何時候都需要的。