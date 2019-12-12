【逃犯條例】監警專家組集體跳船　前委員梁繼昌稱成獨立調查轉機

監警會五人國際專家組昨天（11日）發表聲明，宣布退出協助審視警隊過去半年的工作，民主派形容是向首階段報告投不信任票。監警會前成員、會計界立法會議員梁繼昌今天（12日）表示，政府為拒絕成立獨立調查委員會而委任五名國際專家加入小組，最終卻突顯出監警會「完全唔得」。 梁繼昌認為，專家集體「跳船」是逼使政府成立獨立調查委員會的轉機，又認為若政府只把檢討委員會擴大權力，便當獨立調查委員會，做法不可行。

梁繼昌認為，專家集體「跳船」是逼使政府成立獨立調查委員會的轉機，又認為若政府只把檢討委員會擴大權力，便當獨立調查委員會，做法是不可行。（吳倬安攝）

曾擔任監警會成員六年的梁繼昌認為，監警會需至少有三方面改革，包括賦予主動調查權予監警會調查嚴重投訴，例如使用槍械導致人命傷亡、製作假證據，同時要求設機制規定警務處處長需回應監警會按法例提出的建議。

梁繼昌認為，需改善警察投訴課與監警會就投訴個案結論不同時的處理手法。梁認為從三方面改革後，監警會的形象、公正性和效率將會得到大大提升。

不過，梁繼昌指出，修改監警會條例需時數年，又認為現階段需就修例風波成立獨立調查委員會，不能以檢討委員會替代。

會計師公會（CPA）理事會選舉結果出爐，投出七名新理事，其中六名民主派候選人李淑儀、李健恆、馮領業、梁文俊、蔡啟昇、張煒麟全部成功當選。梁繼昌指出，希望新一屆理事會能就一人一票選舉會計師公會會長，向會員作出諮詢，及後修改《專業會計師條例》，達致最終一人一票選會長的目標。

梁繼昌提到，今屆選舉非常激烈，建制派催票方式「非常誇張」，希望是次選舉過後，年輕會計師可更多參與公會事務。至於不同行業有人組織不同形式的工會，試圖在勞工界功能組別取得更多公司票，梁繼昌指近期有會計師組織工會，爭取合理工時等勞工權益。