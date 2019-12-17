【DQ覆核】補選須最遲明年5月底舉行　陳淑莊：應盡快安排補選

終審法院今天（17日）拒絕向新同盟范國威和民主派區諾軒批出上訴許可，二人即時喪失立法會議員資格。根據《立法會條例》第36條規定，選管會必須在立法會秘書宣布議席出空缺後安排補選，不過不得在立法會現屆任期結束前的4個月內舉行（即2020年5月31日前），不過沒有規定補選需於刊憲後的特定時間舉行。 本屆立法會任期尚餘約十個月，政府是否需要舉行補選？資深大律師、行會成員湯家驊認為，未必一定需要舉行補選，又指立法會會期通常於7月中結束，若明年5月或6月才補選兩名議員，未能有效運用公帑。正提出選舉呈請的劉小麗認為，政府應盡快舉行補選，展現政府的承擔。民主派會議召集人陳淑莊認為政府需盡一切可能和努力安排補選，填補空缺議席。

區諾軒及范國威昨天在立法會與傳媒茶敘。（羅家晴攝）

湯家驊：補選未必有效運用公帑

根據《立法會條例》第35條規定，立法會秘書必須在知悉立法會議席出現空缺後21天內，藉憲報公告宣布立法會議席出現空缺。根據《條例》第36條規定，選管會必須在立法會秘書宣布議席出空缺後安排補選，不過不得在立法會現屆任期結束前的四個月內舉行，即補選必需在2020年5月31日前舉行，不過法例並無規定補選需於刊憲後的特定時間舉行。

民主派會議召集人陳淑莊表示，民主派在議會再失去兩名議員，令他們在議會的形勢更惡劣，她認為政府需盡一切可能和努力安排補選，填補空缺的兩個議席。

湯家驊認為，未必一定需要舉行補選，他認為任期只餘十個月，未必夠時間舉行補選，又指立法會會期通常於7月中結束，若明年5月或6月才補選兩名議員，未能有效運用公帑，「補選到嗰個人，開到幾多次會？如果開得一兩次會，未夠有效運用公帑」。

劉小麗呈請案 仍等待法庭排期

去年立法會九龍西補選中，選舉主任郭偉勳同樣未有向劉小麗查問其政治立場，便直接取消其參選資格，或令九西補選中當選的建制派陳凱欣同樣被裁定當選不妥當。劉小麗今天接受《香港01》查詢時表示，控辯雙方已完成交換文件階段，案件仍在排期當中，仍未有開審日期。劉小麗表明，即使本屆立法會會期即將完結，仍會堅持提出選舉呈請，「陳凱欣嘅當選係『可恥』、不公義」，因此她會呈請到底。

劉小麗認為，政府應盡快舉行補選，指區、范被裁定「非妥為當選」，屬政府的行政失當，政府展現政府的承擔，為議席出缺舉行補選。

《香港01》正就補選事宜向政制及內地事務局查詢。

劉小麗認為，政府應盡快舉行補選。（資料圖片）