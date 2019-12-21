【政圈風聲】老鴿陳樹英獲推舉掌屯門區議會　27歲黃丹晴任副主席

區議會選舉塵埃落定，民主派坐擁逾380個議席，並包攬17區區議會正、副主席，據悉多區主席傾向由較資深的區議員擔任。在屯門區議會，政圈早前流傳民主黨朱順雅為主席大熱，但據了解，屯門泛民早前經商討後達成共識，民主黨元老李永達的太太陳樹英獲推舉擔任區會主席，27歲的屯門社區網絡前召集人黃丹晴料擔任副主席。

陳樹英屬資深地區人士，圖為她早年就元朗倒泥頭事件抗議。（資料圖片）

區議會選舉後，早前屯門居民在網上發起民調，推選來屆屯門區議會主席人選，其中民主黨朱順雅呼聲最高。不過，據知屯門泛民早前召開會議，討論正、副主席人選，席間有人推薦兆康區的民主黨陳樹英，亦有人推薦恆福區的民主黨朱順雅，亦有候任區議員屬意新景選區的民主黨黃麗嫦；其中朱順雅因個人意願婉拒推薦，陳樹英則持開放態度，最終陳樹英在大多數支持下獲推舉擔任主席。

至於副主席方面，在來屆屯門區議會中，素人成為該區最大版塊，屯門「11兄弟」有9人在區選報捷，其中屯門社區網絡取得5席。經內部討論後，將由該組織的前召集人、於社區服務較長時間的27歲黃丹晴擔任副主席。黃稍早前於山景選區一舉擊敗現任區議員吳觀鴻的女兒吳鍱珮。

部分區議會提出引入「2加2」機制兩年改選一次區會正副主席，屯門區會亦傳出計劃兩年後互相對調正、副主席。有不具名的候任區議員表示，討論換人安排屬言之尚早，可在稍後時間再作討論。

屯門社區網絡前召集人、於社區服務較長時間的27歲黃丹晴（右二）料擔任新一屆屯門區議會副主席。（黃丹晴fb圖片）

陳樹英接受查詢時表示，該區屬意由較資深區議員擔任，其中民主黨朱順雅和黃麗嫦在屯門區議會的資歷較深，不過二人希望專注地區事務而婉拒，並希望她能夠頂上。她透露，早前在屯門泛民「飯盒會」已就正、副主席主席人選達成初步共識。

對於屯門區議會會否採取兩年正、副主席對調的做法，陳樹英認為，若對調的話，人選可再作商討，是否由她或是由其他民主黨議員擔任。她又提及，該區首要處理的問題是屯門公園「大媽」問題，多名候任區議員稍後會「孖咇」落公園監察情況。

黃丹晴接受查詢稱，屯門11名素人有意競選副主席，惟人選仍待商討。他同樣指現時屯門最需要解決的是大媽嘈音問題。