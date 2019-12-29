【逃犯條例】葉劉：政府突暫緩修例感「被跣」　行會曾倡總辭問責

今年6月9日，數以十萬計市民上街反對《逃犯條例》修訂，但政府堅持如期恢復二讀，建制派當晚亦接連出聲明撐政府，最終齊齊「炒車」。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀接受《有線新聞》訪問時表示，事前曾問過政府會否撤回修例，對方表明不會，但林鄭之後突宣布暫緩修例工作，葉劉形容自己「被跣」。 她透露，有個別行成員曾提出總辭，為事件問責，但林鄭月娥指行會角色只屬「邊緣」，僅負責提供意見，「要問責幾時輪到行會成員？」

葉劉淑儀透露，有行會成員曾提出總辭為修例風波問責。（資料圖片）

司局長問責要找人填補位置

葉劉淑儀在訪問中表示，政府宣布暫緩修例工作前，她曾打電話問政府會否退讓，對方表示不會，但之後政府決定暫緩修例，「那我知道我『被跣』了。」

她又透露，有個別行會成員曾向林鄭月娥提出辭職，以總辭體現集體負責，「我們不介意（辭職），如果我們總辭幫到你」，但林鄭指行會成員角色只屬「邊緣」，「畀意見咋嘛，要問責幾時輪到行會成員？」

至於作為「核心」的司局長是否應該問責，葉劉指官員改組首要考慮是能否幫助到事情，如果有可能幫到，便不是只問責讓市民消氣，又指問責班子數月來很辛苦，自己不知道他們是否真的那麼戀棧，若讓他們離開，亦要考慮找誰來填補，但她拒評哪位司局長需問責。