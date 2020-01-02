【元旦遊行】便衣警遭圍毆後暈倒　19歲男涉襲警、行為不檢被捕

元旦日（1日）晚上，一名便衣男警被多人襲擊，他事後全身乏力並暈倒，其後多名同袍立即上前，並將其拖離行車路。多名蒙面便衣警員手持伸縮棍，並持胡椒噴霧噴向街上人士。遇襲的男警頭及手受傷，清醒被送往廣華醫院治理。事發後，警制服並拘捕一名19姓李男子，並於李身上檢獲一瓶打火機機油、手套、面罩、口罩等。他涉嫌襲警、公眾地方行為不檢及藏有工具可作非法用途被捕。

便衣警員受傷倒地，由同袍攙扶。(王海圖攝)

警方表示，元旦日（1日）晚上11時19分，旺角山東街及通菜街交界，一名男警務人員在上址巡邏時，被多人襲擊。警員其後制服並拘捕一名19姓李男子，並在李男身上檢獲一瓶打火機機油、手套、面罩、口罩等。初步調查相信李亦曾在旺角區非法聚集及堵路。

19歲男涉襲警被捕 警：譴責施襲行為

該名19歲姓李男子涉嫌襲警、公眾地方行為不檢及藏有工具可作非法用途被捕，案件交由旺角警區重案組第一隊跟進。至於涉事警員頭及手受傷，清醒被送往廣華醫院治理。警方表示，強烈譴責針對警務人員的施襲行為，警方會嚴正跟進，務求將施襲者繩之於法。

網上影片見便衣男警 全身乏力並暈倒

據網上影片可見，事發時該名身穿牛仔褸的「蒙面」便衣男警，突然全身一軟並暈倒，其後多名同袍立即上前，並將其拖離行車路。當時，多名蒙面便衣警員手持伸縮棍，指向在場人士並大叫：「全部行開呀！唔好再過來啦，警察做嘢！」之後有警員致電通知上峰，「有個伙計『瀨』咗嘢！Call白車（救護車）！」

便衣警持胡椒噴霧 噴向街上人士

之後有便衣警員手持胡椒噴霧，噴向街上人士。至於受傷警員由救護車送院治理。事後多名便衣警員趕至廣華醫院急症室，部份人身上掛有委任證，一名外籍警務人員亦抵達急症室了解情況。男警的親友亦被知會，趕到醫院探望傷者。