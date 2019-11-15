【區選前瞻】北區水貨問題肆虐十年　區議會不能怠慢

與屯門一樣飽受水貨客困擾的北區，於反修例風波中激起了地區問題。北區水貨客關注組發言人梁金成於7月13日發起「光復上水」行動，為當區歷來第三次的「光復行動」。早在2012年，市民首次發起「光復上水站」行動，於上水站外拉起橫額示威，並築成人鏈阻止水貨客入閘，期間爆發零星衝突。及後時任特首梁振英將「一簽多行」改為「一周一行」，區內水貨問題依然嚴重。繼2016年第二次「光復上水」行動，如今事隔三年，上水再度發生示威，可見積壓多年之水貨問題仍未見解決跡象， 續為當區最尖銳之社會問題。面對如此尾大不掉之難題，作為當區惟一民選代表之北區區議會必須有所良策。

2003年沙士襲港後，時任特首董建華為挽救低迷之香港經濟，推出俗稱「 自由行」之首期「港澳個人遊」，簡易內地居民辦理手續，並於短短四年間由開放四個城市到49個。2009年政府實施「一簽多行」，深圳戶籍居民可以申請「一年多行」簽注，在一年內無限次訪港。自此內地湧港旅客直線上升，直接改變香港多區之社區生態。昔日老店、舊店以及食店、文具店、鞋店紛紛因租金暴升而被金行、藥房、化妝品店取代。

與深圳接壤之上水首當其衝，水貨客充斥社區，並在大街大巷執貨、搬貨、運貨，亦帶來塞車、阻街、環境衞生等諸多社區問題，當區居民甚至連洗頭水等基本日用所需都曾一瓶難求，為當區居民造成極大困擾。本來香港以自由商港見稱，對於商貿活動應無任歡迎，亦可促進陸港兩地人民之交流。然而當水貨問題嚴重影響民生，影響港人對內地同胞之觀感甚至起衝突，尤其在近年日益惡化之陸港矛盾之下，更是得不償失。

港鐵上水站C出口有水貨客在分貨。（黃偉民攝）

水貨工作組成效不彰

政府曾嘗試解決問題，上任特首梁振英將「一簽多行」改為「一周一行」，但無助解決北區水貨問題。民建聯進出口界別立法會議員黃定光提出於新田興建購物城以冀疏導人流，惟因交通配套不足，購物城遠不比上水等地方便，去年起用後一直十室九空，生意慘淡，猶如死城。此亦可見政府針對水貨問題只是不斷藥石亂投，對於解決問題而言無疑是隔靴搔癢。

北區區議會設立的「水貨問題工作小組」，專責跟進水貨問題對區內的影響，出席代表包括食物環境衞生署北區環境衞生總監、香港海關落馬洲支線組指揮官、香港警務處上水分區指揮官、入境事務處特遣隊指揮官等。不過《香港01》周報的專題報道發現，此等執法部門在會上每每只作官僚式匯報，提供過往之執法數字，並不斷重申會加強針對水貨活動之執法行動，不過當下次會議再匯報數據時，情況往往未有改善。而區議會撥款有時更被用來製作功效未明之宣傳品，工作小組成效乏善足陳。

「水貨問題工作小組」主席、工聯會天平西區議員黃宏滔亦對處理水貨問題亦不見積極，曾稱上水小店、老店結業是因為汰弱留強，又稱無法分辨水貨客因此難以執法，此實非解決問題之正確態度。其亦稱區議會職權有限，最多只是輔助執法部門監察水貨黑點而已。事實上區議會也只能向執法部門提出質詢及建議，並無主導針對水貨問題之權力。加上不少政府官員、議員對水貨問題之輕視態度，亦令當局之執法力度不如理想。

林卓廷要在來屆選舉再下一城，除了要戰勝建制派的新民黨孔永業，亦要擊敗反修例運動同路人、北區水貨客關注組召集人「金金大師」梁金成。

身為「水貨問題工作小組」成員的石湖墟區議員林卓廷主張把「一周一行」改為「一年八行」，以減低深圳戶籍居民來港次數，成效為何尚是未知之數，其成績將在今屆區議會選舉備受考驗。多次舉辦「光復行動」的北區水貨客關注組發言人梁金成本屆已參選石湖墟，將與林卓廷對撼，同區對手新民黨孔永業會否因而漁人得利，叫人拭目以待。除了石湖墟外，北區約有五區出現兩名非建制候選人撞區之局面，對於本來因反修例運動而看高一線的民主派來說，選情無疑會大打折扣。2011年民建聯曾以14席奪得共有22席的北區區議會之多數議席，為歷史罕見，民主派幾乎全軍覆沒，輸剩一席。及後民建聯及工聯會分家，去屆民主派議席亦有所回升，但建制派及鄉事勢力之控制權，依然是固若金湯。

此次反修例運動除了初期的「光復行動」，近日亦出現不同政見人士街頭毆鬥，疑似黑社會人士襲擊示威者，更有一名70歲男子被磚頭撃中死亡，為本來已經紛亂的北區加添了不安。回復社區安寧，除了是執法者之職責外，政府及區議會對於積壓多年的民怨，若依舊採用一如十年以來針對水貨問題的輕視態度及藥石亂投，縱然在「止暴制亂」後，該當居民只怕仍難安居樂業。

【註】天平西候選人為黃宏滔、郭㙟豐。