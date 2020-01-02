【逃犯條例】青年上街抗議　董建華稱因貧富懸殊買樓無望

由前行政長官董建華成立的網站「思考香港」，今日（2日）發表董建華專訪片段。對於近月反修例風波之中有青年人不滿，要上街抗議，董建華稱是因為貧富懸殊令人買樓無望。

反修例風波持續大半年仍未完結，民陣昨日（1日）舉行元旦遊行，仍有大批市民參與，當中不乏長者與年輕人。而部份人則聚焦於年輕人不滿，並將年輕人不滿歸因於經濟問題。

專訪主持人向董建華提出香港的法治和經濟自由在國際上都名列前茅，財政儲備比1997年增加超過4倍，為甚麼人們還是如此不滿，現在要上街抗議。

指無法置業「足以讓任何年輕人不開心」

董建華回應指當中有很多原因，他認為最重要的是過去20年富人和窮人之間的差距變得非常大。他指2008年金融危機產生了新的問題，不單止令貧富懸殊更嚴重，亦令房屋變得非常昂貴，好多人認為一輩子都無法置業，這件事「足以讓任何年輕人非常不開心」。

他又指香港提供就業崗位的能力非常有限，認為香港必須擴闊經濟活動，讓年輕人有更好的機會。

董建華表示，2008年金融海嘯加劇貧富懸殊，又令房屋變得非常昂貴。（思考香港專訪截圖）

反修例各項訴求 均與貧富懸殊及上車無關

然而值得注意的是，反修例風波之中各項口號和訴求，包括示威者常呼喊的「五大訴求」，並無包括貧富懸殊與住屋問題。

董建華表示，青年人在發聲，認為「在某程度上我們應該要了解他們」。

在專訪之中，董建華稱要讓年輕人明白解決問題的唯一辦法就是一起坐下來討論問題。他聲稱過去很多大規模、溫和的遊行，參與者表達的「某種願望」，「我們處理得都還不錯」 ，認為遊行示威變得暴力是沒有必要的。

《香港01》2018年翻查域名註冊，「思考香港」是由董建華旗下團結香港基金在2016年8月成立，而2018年董建華亦成立另一網站「點知天下」，又設立「思考香港基金有限公司」。而facebook廣告中經常出現的「政策‧正察」，亦是「思考香港」網站的一部份。