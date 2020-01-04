【中聯辦換人】駱惠寧擁地方經驗　黃梓謙：更有能力處理群眾運動

新華社今日（4日）公布，國務院免去王志民的中聯辦主任職務，任命駱惠寧為新任中聯辦主任。 前民主思路成員黃梓謙接受《香港01》查詢時，分析指駱惠寧擁有豐富的地方經驗，相信對方更有能力處理群眾運動，及用政治視野分析社會矛盾。又認為中央在此關鍵時刻任用駱惠寧主理香港事務，配合了早前總理李克強對於香港問題歸因於深層次矛盾的說法。

駱惠寧曾任青海及山西省委書記，黃梓謙指出自90年許家屯卸任新華社香港分社社長後，中央鮮有安排擁有豐富地方經驗的人處理香港事務。（中新社）

國務院今日任免國家工作人員，任命駱惠寧為中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任，免去王志民的中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任職務。駱惠寧曾先後主政青海、山西兩個省份，去年11月卸任山西省委書記。

黃梓謙接受查詢時指出，自90年許家屯卸任新華社香港分社社長後，中央鮮有安排擁有豐富地方經驗的人處理香港事務。許家屯於1983年出任新華社香港分社社長，在此之前曾擔任江蘇省委書記。黃梓謙認為，駱惠寧具有政治家出身的歷練，有別於過往出身於港澳或外交體系的中聯辨成員，擁有豐富經驗處理群眾運動，能用政治視野分析社會矛盾。黃梓謙分析指，中央在這個關鍵時刻任用駱惠寧主理香港事務，配合了早前總理李克強對於香港問題歸因於深層次矛盾的說法。

外界的另一個焦點，是中央一般傾向安排較年輕的人主理港澳事務，例如2017年張曉明（圖）以54歲之齡出任港澳辦主任。（資料圖片）

達退休年齡：更能專心做好香港工作

外界的另一個焦點，是中央一般傾向安排較年輕的人主理港澳事務，例如2017年張曉明以54歲之齡出任港澳辦主任。惟於1954年出生的駱惠寧，已經到了正部級65歲的退休年齡。黃梓謙推測，中央希望交由歷練全面及具豐富經驗的人處理港澳問題，而以退休年齡出任的駱惠寧，反而能更專心做好香港的工作。

料治港方針將有轉變

至於治港方針會否受到影響？黃梓謙解釋，中聯辦的角色是要與各界做好溝通，團結社會的大多數，面向群眾的工作不能離地。而做過內地地方工作的人，全部都要親力親為做出成績，故相信地方官出身的駱惠寧將會為香港帶來不同形式的改革，當中會牽涉到不同板塊的利益分配，與以往官僚制度出身的中聯辦成員視野不同。

被問到涉及甚麼板塊的利益分配，黃梓謙拒絕作出更詳細的解釋，只表示香港大多數人最重視的是公平及正義，相信若在基層方面有所改革，會是市民想見到的成果。黃梓謙又希望此番人事調動後，新上任的中聯辦主任可與各界及各階層做好溝通，切忌選擇性接觸。