【武漢肺炎】運房、環境局長落區指示防疫　又關財庫局劉怡翔事？

政府今日（8日）刊憲，將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入須呈報傳染病，以應對武漢爆發不明原因肺炎。 全港市民關注疫症發展，行政長官林鄭月娥今日探訪食環署合約清潔工，而政務司司長亦到機場視察防控措施。 至於局長亦馬不停蹄，除了今日上立法會的食物及衞生局局長陳肇始之外，多名局長亦落區提醒各單位加強防疫，就要掌管政府庫房和資產的財經事務及庫務局局長劉怡翔亦都出巡。究竟劉怡翔負責範圍，哪裡和疫症有關？

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運房局陳帆視察安泰邨 了解屋邨防疫情況

武漢肺炎情況至今未明，政府處於戒備狀態。運輸及房屋局局長陳帆負責交通運輸與公共屋邨等市民日常所到之處，自然不能鬆懈。陳帆今日到了安泰邨視察防控措施，並感謝前線員工保障市民健康的努力。

陳帆除了視察安泰邨戶外設施，及與清潔工友對話，還走入大廈大堂與保安員握手，理解大廈升降機等設施消毒情況。之後又到安泰街市，了解檔口的衞生情形。

環境局黃錦星巡視 回收站已加裝清潔設備

社區回收亦是環境衞生的一環，環境局局長黃錦星今日就到北角視察社區環保站「綠在東區」以及「社區回收網絡」屈臣道回收社，提醒前線員工加強回收設施清潔，保持場地衞生。

他表示，回收設施已經增設清潔設備，例如酒精搓手液，方便街坊出入回收站都清潔雙手。

公務員事務局羅智光 訪公務員培訓處

政府是香港最大僱主，公務員事務局局長羅智光亦高度關注疫情況，今日到了公務員培訓處視察防控工作。

羅智光表示，培訓處已根據相關應變計劃實施各項防護措施，例如加強清潔次數等，對於這些措施感到滿意，同時要求員工繼續保持警覺，維持場地清潔衞生。

劉怡翔到訪政府產業署 了解防控工作

至於財經事務及庫務局局長劉怡翔今日都出巡，不過就不是到公眾場合，而是到金鐘道政府合署，與政府產業署同事開會。

辦公室防疫是重要工作，而政府產業署負責管理政府物業，與公務員健康有很大關係。劉怡翔與產業署員工開會，了解防控工作，並與清潔員工短敘，為他們打氣，希望大家齊心協力，共同防疫。