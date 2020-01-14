行政長官林鄭月娥今日（14日）推出10項民生政策措施，主要幫助長者及基層市民，預計涉及100億元。 翻查資料，當中不少政策都是各黨派議員長期推動而不獲接納的措施，特別是建制派政黨就算用多大力度推動，多年來政府都企硬「落閘」，例如兩元乘車優惠就是民建聯大力提倡的福利政策。今次突然採用有關政策，除了「搶財政預算案風頭」的客觀效果，還有補償和安撫建制派的意味，可謂一次充滿政治味道的「派糖騷」。

兩元乘車優惠降至60歲，是民建聯自2013年一直爭取的措施，政府2020年終於推出。（翟睿敏攝）

60歲兩元乘車 民建聯2013年已提出

在林鄭今日公布的百億10民生政策中，調降長者兩元乘車門檻屬較矚目的一項。其實，該措施並非新鮮事物。民建聯早於2013年已提出兩元乘車優惠降至60歲，而在2018年2月為2018至2019年財政預算案建議，更進一步提出「銀齡卡」的概念，讓60至64歲長者得到兩元乘車優惠、醫療券等福利。

直到去年財政預算案，建制派大力推動60歲以上兩元乘車優惠，但政府依然「不動如山」。林鄭曾公開否定有關措施，當時指經濟正下行，政府考慮公共財政需要非常謹慎，尤其香港進入高齡化，長者2元乘車優惠每年遞增的總體開支非常之高。

梁美芬去年2月力推 政府無反應

經民聯梁美芬在2019年2月28日表示，該黨多番提出下調兩元乘車優惠至60歲，方便銀髮族重投就業市場，但2019年度財政預算案並沒有採用。值得一提的是，2019年財政預算案蘊釀及發表時，仍未發生反對逃犯條例修訂的風波。

民建聯今日回應時亦表示，兩元乘車優惠降至60歲這一措施，該黨早於2013年已經提出，今次政府終於採用，「可說是獲得特首答應」，讓大約59萬長者獲得資助。

民建聯新界西陳恆鑌指，特首林鄭月娥願降長者2元乘車優惠門檻，「是好的開始」，但今天香港經濟下行，市民生活壓力上升，促請港府繼續考慮其他措施紓困。

經民聯梁美芬亦在2019年2月向政府提出兩元乘車優惠門檻降至60歲，但當年財政預算案並無採納。（經民聯facebook）

民建聯去年倡租金津貼 施政報告「無影」

林鄭另一焦點措施是租金津貼，多年來社會爭議不斷。無獨有偶，為輪候公屋的住戶發放現金津貼，亦是建制派爭取多時但並未採納的措施。

民建聯在2019年9月表示，曾向林鄭提出輪候公屋住屋租金津貼，以及向租屋人士提供扣稅等建議。主席李慧琼當時表示，林鄭並無直接回應。

民建聯籲政府要有長遠考慮 別當權宜之計

林鄭在2019年10月16日發表《施政報告》，事前一度傳出或對輪候公屋者有租金津貼措施，結果「食詐糊」。今次在財政預算案發表前1個月推出，與上次《施政報告》發表只相隔3個月，不禁令外界聯想這3個月究竟發生了甚麼變化？當中最自然會想到的，就是區議會選舉建制派大敗。

對於降低長者2元乘車優惠門檻和輪候公屋租金津貼，港府由「落閘」變「開綠燈」，安撫建制派意味濃烈。

民建聯接受傳媒訪問時稱，不認為今次10項措施是「政治派糖」，指出部份建議是民主派議員爭取的措施，但認為政府要有長遠考慮，擔心政府只當有關紓困措施是應對社會問題的權宜之計。