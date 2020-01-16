鄧炳強首戰區議會語錄　「我理直氣壯做得好」之外　還有這些...

警務處處長鄧炳強新官上任，首次到區議會接受質詢，面對由民主派主導的中西區區議會，大約個半小時的答問環節火花四濺，鄧炳強亦爆出不少金句。

不回應612中信事件 因監警會正調查：

被問到612中信大廈外已申請不反對通知書集會，警向在場示威者發射催淚彈，當時不反對通知書是否失效，鄧炳強這樣回答↓

回應612中信事件，鄧炳強表示：「當時的情況，監警會已經作出調查，為了不影響調查亦不便在這裡說。」（歐嘉樂攝）

重溫612事件↓

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呢個世界嘅嘢無咁簡單：

警方指市民用強光照射警察是襲擊，而警察過去多次以強光照射市民及記者，區議員葉錦龍亦在已申請不反對通知書的集會期間被強光照射，是否同樣構成襲擊，鄧炳強表示↓

被問到警察指市民以電筒照射是襲擊警員，警察以強光照射市民及記者是否同樣構成襲擊，鄧炳強表示：「我諗呢葉議員呢，如果在一個議會要作出一個理性嘅討論，就唔係喺度謾罵式係定唔係嘅，呢個世界嘅嘢呢無咁簡單嘅。」（歐嘉樂攝）

呢個係常識嚟架：

鄧炳強表示不這單單說警察射強光是否違法，表示要看情況↓

鄧炳強表示不這單單說警察射強光是否違法，表示要看情況，指作為理性的人不能憑一句說「啱定唔啱」，表示：「主席，呢個係常識嚟架，主席。」（歐嘉樂攝）

建議向警察投訴：

任嘉兒談到親身經歷，指元旦遊行後在在封鎖線外協助被捕人士，過程完全沒有衝擊，警察以槍指向她，又用強光照射雙眼。鄧炳強回應↓

對於任嘉兒說的經歷，鄧炳強回應指：「建議你將呢信事當作警察投訴去處理，我哋係會處理嘅。」又表示：「你頭先講嘅個別事件，好歡迎你作出真憑實據例如你的口供向警方作出投訴。」（歐嘉樂攝）

任何貶義嘅唔好說話都唔應該講嘅：

任嘉兒又指當時有警員叫她為「曱甴」，問這種稱呼是否洽當，鄧炳強表示↓

對於警員口中「曱甴」這種稱呼是否洽當，鄧炳強表示：「我覺得任何一啲貶義嘅唔好說話都唔應該講嘅，如果任議員覺得真係有咁嘅事發生，歡迎你投訴，當然我認為作為警務人員係唔應該講一啲不當嘅說話。」（歐嘉樂攝）

看事件不能太簡單：

對於被捕人士高呼自己名稱時被警員阻止，稱這是私隱，鄧炳強表示不能一概而論↓

對於被捕人士高呼自己名稱時被警員阻止，稱這是私隱，鄧炳強表示不能一概而論：「如果當時嘅情況原來嗌個名通水畀人走咁點呢？我諗睇件事呢，作為議員不能太簡單。」（歐嘉樂攝）

唔係事實：

鄧炳強多次表示一些指控不是事實↓

鄧炳強多次表示一些指控不是事實：「唔係事實嘅野我唔能夠承認，等於你頭先講嘅警暴，我唔能夠承認，因為唔係事實。」（歐嘉樂攝）

831事件：

鄧炳強這樣回應831事件↓

鄧炳強回應831事件：「831並非無差別打人。」（資料圖片）

重溫831事件↓

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831事件時序↓

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何謂「暴徒」：

鄧炳強兩次答何謂「暴徒」↓

鄧炳強兩次答何謂暴徒，第一次表示：「唔係蒙面就係暴徒嘅，一定要作出暴力行為先係暴徒。」（資料圖片）

鄧炳強第二次說暴徒時表示：「暴徒不在於係咪能夠在法院定罪嘅，對於一啲喺條街度打爛晒啲嘢，就算係我地無拉到嘅人都係暴徒架。對於呢啲人呢，我都唔知除咗暴徒之外可以用咩形容詞係更加貼切。」議員表示可以稱呼為示威者，鄧炳強稱：「如果唔用暴力嘅就係示威者，用暴力嘅就係暴徒。」（資料圖片）

道歉：

被問到警隊是否要就執法時的行為道歉，鄧炳強表示↓

被問到警隊是否要就執法時的行為道歉，鄧炳強表示：「要道歉的是暴徒。」（歐嘉樂攝）

遺憾：

鄧炳強在會議期間多次表示遺憾↓

鄧炳強被多次打斷發言，均表示：「我對此感到遺憾。」對於一些議員提出指控，鄧亦多次表示：「對於這些毫無事實根據的指控表示遺憾。」（歐嘉樂攝）

又被「滅聲」：

每個議員與鄧炳強的對答為4分鐘，鄧炳強在多論對答之中都不夠時間回應↓

區議會限制每次對答時間，鄧炳強多次在鐘聲響起時稱：「又被滅聲。」（歐嘉樂攝）

我理直氣壯做得好：

鄧炳強回應會否辭職時表示↓

鄧炳強回應會否辭職時表示：「我理直氣壯做得好，只喺一些懼怕正義的人想我辭職啫。」又指自己不是問責官員，不能問責下台。（歐嘉樂攝）

情緒式發洩：

鄧炳強會後見記者，評論第一次區議會質詢時說↓

鄧炳強會後見記者稱：「大部份議員是情緒式發洩。」（歐嘉樂攝）

電槍：

被問到是否計劃引入電槍，鄧炳強無否認↓