泛民區議員譴責鄧炳強包庇警暴　楊哲安：應先反省自己有否越權

警務處處長鄧炳強昨日（16日）首次出席區議會會議，到中西區區議會為反修例風波接受質詢。該區唯一建制派、自由黨楊哲安今早（17日）接受電台訪問，對有議員提出臨時動議表示不滿，認為只屬諮詢架構的區議會無權譴責政府官員，指責民主派在質疑警員是否濫權前，應先反省自己有否越權。

會議尾聲區議員葉錦龍提出臨時動議，譴責鄧炳強監管不力，縱容警員濫權濫暴。（資料圖片／歐嘉樂攝）

會議尾聲區議員葉錦龍提出臨時動議，譴責鄧炳強監管不力，縱容警員濫權濫暴，要求他下台，鄧炳強及民政事務專員即起身離場。楊哲安對有議員提出臨時動議表示不滿，認為區議會只屬諮詢架構，沒有權力譴責政府官員，民主派區議員在質疑警員是否濫權前，應反省自己有否越權；又批評若18區區議會亦同出一轍，「香港會好慘」，拖累其他議題未能夠進行討論，難以對市民負責。

對主席鄭麗琼安排議員以快問快答的方式與鄧炳強對話，楊哲安認為手法不太合適，鄧炳強的發言常被議員截斷，現場情況混亂。楊哲安又指雖然鄭麗琼在安排上作出了很多新的嘗試，但認為對方尚有很大的進步空間，亦相信市民及傳媒對其表現會有所評價。楊哲安自言對鄧炳強的到來表示歡迎，認為對方能釋除自己對網傳「警暴」的疑問，強調支持警方嚴正執法。

楊哲安自言對鄧炳強（圖）的到來表示歡迎，認為對方能釋除自己對網傳「警暴」的疑問，強調支持警方嚴正執法。（資料圖片／歐嘉樂攝）

政府昨晚發稿批評中西區區議會對警方作出不實的指控，表明不認同區議會的做法和動議的立場；特首林鄭月娥亦在Facebook批評，民主派區議員用各種手法對處長和警隊作出不實指控、出言侮辱，破壞議會應有的規矩和議員和官員應互相尊重的基礎，質疑立法會及區議會何時可回到正軌，為市民做實事。其楊哲安表示，本屆區議會會期剛開始，在政治素人佔議會大多數的情況下，相信大家需要一段時間適應才能重上正軌，但坦言難以預料此正軌是否政府理想中的軌道。