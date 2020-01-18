獨立檢討委員會下月公布細節　張建宗：主席人選備受社會尊重

特首林鄭月娥日前於立法會答問會中透露，有關獨立檢討委員會的籌備工作已接近完成。政務司司長張建宗今日（18日）回應傳媒時表示，委員會的人選經已敲定，主席人選是備受社會尊重的人。

張建宗今日回應傳媒時表示，委員會的人選經已敲定。（資料圖片／高仲明攝）

特首林鄭月娥日前於立法會答問會中透露，有關獨立檢討委員會的籌備工作已接近完成。張建宗今日回應傳媒時表示，委員會的人選經已敲定，被問到主席人選是否法官，張建就指要留待林鄭下月宣佈，但形容是備受社會尊重的人，又表示委員會會就近月的社會事件宏觀地探討成因及來龍去脈，研究出走出困局的方法。

就有休班警員在屯門張貼「連儂牆」，涉嫌管有物品意圖摧毁或損壞財產被捕，張建宗拒絕評論個別案件，但相信警方會作出公平公正的調查，依法辦事。

政府日前推出10項民生政策。（資料圖片）

張建宗：不怕被指「今日的我打倒昨日的我」

政府日前推出10項民生政策，包括擴大2元乘車優惠計劃，合併兩項長者生活津貼，增加法定假期至17日等，涵蓋房屋、福利及扶貧各方面的民生議題。張建宗今日出席商台節目《政經星期六》時，形容是民生政策的改革及移動，為民解困而非紓困，並非外界所指的小恩小惠。他又自言過往擔任勞福局局長多年，故對是次的深度改革有很深的感受，反映政府銳意解決社會深層次問題，具重要的策略意義，不怕被指是「今日的我打倒昨日的我」。

對於被外界質疑措施沒有落實時間，張建宗回應指預料2021年中段可實施，政府有制定時間表及路線圖，最重要是政府有做的意願；雖然現時立法會的運作受阻，但有信心關乎民生的政策會獲通過。新推出的民生政策涉及額外100億的經常性開支，惟早前財政司司長陳茂波曾表示本財政年度很大機會出現財赤，張建宗則指「取之社會，用之社會」，認為支出加大是值得的，政策涵蓋大量幫助長者的內容，認為長者生活受到保障是社會穩定的指標。