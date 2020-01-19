美國會報告指香港有警暴　湯家驊：港警武力難與美英法相比

行政會議成員湯家驊在港台節目《給香港的信》中表示，對「一國兩制」的最大威脅是假資訊（Disinformation），並逐點反駁美國國會及行政當局中國委員會日前就香港情況發表的報告內容。 湯家驊指，報告指責香港警察使用暴力是可以預期，但他指哪裡有暴亂，哪裡就有人指責「警暴」。湯家驊說，比較美國、英國、法國等民主國家，香港警察使用的武力是無足輕重（Hong Kong police does pales into insignificance），又指經過七個月，只有一人死亡，事件亦與警察無關。

湯家驊（資料圖片／盧翊銘攝）

質疑美國雙重標準

報告提到，香港的自治權因修例事件受到進一步蠶食。湯家驊反駁指，現行《逃犯修例》由英殖民政府在回歸前提出，為被移交者提供足夠的法律保障，又指即使修例通過，特首也不能在沒有法庭的批准下將疑犯移交，質疑美國國會的觀點不合邏輯。

報告指摘香港警察使用過度暴力，並不當使用人群管制武器。湯家驊指，有關指控是可預期的，認為哪裡有暴亂，哪裡就有人指責「警暴」。湯家驊說，比較美國、英國、法國等民主國家，香港警察使用的武力是無足輕重（Hong Kong police does pales into insignificance）。湯家驊又指，過去七個月，示威者向警察掟汽油彈、射箭，又指警察向示威者開槍，情況也是美國最多，質疑美國是雙重標準。

報告提到中國政府利用錯誤資訊、政治宣傳和審查影響媒體對香港示威的報道，湯家驊則反駁，老人被磚頭掟死、被火燒等，外國媒體也沒有報道，又指即使出現很多示威者被警殺、被警強姦、喬裝警破壞商店等謠言，中國和香港也沒有像印度般禁網。