【武漢肺炎】郭家麒憂轉機客成防疫漏洞　令本港成病毒中轉港

武漢肺炎引起全港關注，各個口岸如何把關是其中一項重點。公民黨立法會議員，同時為醫生的郭家麒在facebook直播，擔心轉機客會成為香港邊境防疫的漏洞。

如變成病毒轉口港 外國或限制來往香港航班

郭家麒表示，擔心機場過境轉機旅客，指出內地人可以經香港轉機去其他地方，有機會令疫症在香港或其他地方爆發。郭表示，現時內地客仍可以在海天碼頭到機場轉機到外地，形容是現時香港關口措施的漏洞。

他憂慮外國有可能認識到，香港可能成為病毒的中轉站，如果外地禁止香港飛機往來，後果不堪設想。而香港是旅遊城市，如果香港爆發疫症，外國遊客也不來香港，本港將要承受有更大打擊。

至於14日隔離期之內沒有新個案爆發，顯示香港情況會較為受控，郭指出如果每日都有人來香港或在香港轉機，14日隔離措施實行時一直有新個案，那麼隔離時期會由14日變成沒完沒了。

關注基層員工防護裝備 促政府加強保障

郭家麒又關注基層員工，包括房署、康文署及政府外判的清潔員工，表示他們沒有足夠的防護裝備，指出勞工處有法律要求僱主提供足夠保護措施，敦促政府要確保這些員工有足夠保護。

他又表示如果政府庫存口罩充足，就要派給市民，特別是基層市民和弱勢社群，包括老人家、兒童和低收入人士。

蔣麗芸在facebook貼片，稱可以用蒸氣為口罩消毒。郭強調外科口罩只能用一次，戴了幾個小時已經有不少細菌病毒。而口罩部份物質吸水，部份則是防水，如果用蒸氣蒸過，口罩濕了就沒有用，強調口罩不能重用。

如果口罩不夠用，郭家麒希望市民避免社交活動及去人多擠逼的地方，以節約口罩。